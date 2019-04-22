Безпілотник ОБСЄ зафіксував російську зброю і техніку між житловими будинками



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Російські гаубиці, гармати та системи залпового вогню «Град» були зафіксовані навколо Луганська поблизу населених пунктів Садове, Міусинськ та Хрустальний

Представники СММ ОБСЄ продовжують фіксувати порушення Мінських домовленостей з боку окупантів, що розміщують озброєння та техніку в заборонених місцях, зокрема поблизу житлових будинків.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

«16 квітня безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ зафіксував озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення на непідконтрольній урядові території, а саме: сім самохідних гаубиць «Гвоздика», п'ять буксирувальних гаубиць «Жаба», п'ять протитанкових гармат «Рапіра» і сім реактивних систем залпового вогню «Град» на території колишнього міжнародного аеропорту «Луганськ» на південь від Луганська. Водночас зафіксовано сім РСЗВ (БМ-21) на території об’єкта поблизу населеного пункту Садовий на південний захід від Луганська, сім РСЗВ (БМ-21) на полігоні біля населеного пункту Міусинськ та 15 РСЗВ (БМ-21) поблизу житлових будинків біля населеного пункту Хрустальний (кол. Красний Луч). Вся техніка дислокується на непідконтрольній території урядові України на південний захід від Луганська», - йдеться в повідомленні.

Крім того, 17 квітня БПЛА СММ виявив чотири танки Т-64 на північ від населеного пункту Новоселівка в 16 кілометрах на захід від Луганська.

За інформацією штабу, у непідконтрольних урядові України районах 16 квітня БПЛА СММ виявив озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання. Зокрема, 11 танків Т-64, вісім самохідних гаубиць 2С1 і 12 буксируваних гаубиць Д-30 на полігоні поблизу Міусинська, шість зенітних ракетних комплексів 9К35 «Стріла-10», вісім танків Т-72 на території колишнього міжнародного аеропорту «Луганськ» та інше озброєння та техніку.

Також представники Місії ОБСЄ у щоденному звіті відзначили на непідконтрольній території ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. Так, 16 квітня БПЛА СММ зафіксував: одну бойову машину піхоти (БМП-1) поблизу населеного пункту Пахалівка на захід від Луганська, а також вперше зафіксував траншею, яка простягалася приблизно на 800 метрів на північ вздовж лісової смуги, за 200 метрів на північний схід від згаданої БМП, одну бойову броньовану машину та одну машину зв’язку біля населеного пункту Сміле, що на північний захід від Луганська, 2 БМП-1 та 3 ББМ біля населеного пункту Довге на північний захід від Луганська, два бронетранспортери і ще одну броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ-2) у Луганську.

За інформацією спостерігачів, 17 квітня БПЛА СММ виявив ще одну зенітну установку, встановлену на вантажівку у населеному пункті Жовте за 17 кілометрів на північний захід від Луганська, 12 ББМ та одну зенітну установку, встановлену на МТ-ЛБ біля Довгого і ще одну БТР-80 та одну ББМ у Новоселівці.

Як зазначається в повідомленні, окрему занепокоєність у представників Місії ОБСЄ викликають перепони та заборони, які влаштовують бойовики щодо доступу на території, які підлягають моніторингу. Так, під час патрулювання в населеному пункті Шевченко, що на непідконтрольний урядові України території, член збройних формувань сказав патрулю Місії залишити цей район і відмовив спостерігачам у пересуванні в північному напрямку.

Зі східної частини населеного пункту Новоласпа, що на південь від Донецька, двоє озброєних членів збройних формувань відмовили патрулю Місії у доступі до населеного пункту, посилаючись на «проведення комплексу безпекових заходів» у цьому районі. Аналогічні відмови представники місії отримали в населених пунктах Ясне та Ланове.

Наведені факти свідчать про наміри російсько-терористичних військ посилити напруженість на лінії зіткнення, зазначають в прес-службі штабу ООС.