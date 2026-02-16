СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одесі як теракт

Вибух стався поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова

Служба безпеки України кваліфікує вибух автомобіля 16 лютого у Київському районі Одеси як терористичний акт. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на управління СБУ в Одеській області.

За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні о 07:49 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Постраждав водій автомобіля, його госпіталізовано.

«Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення. Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого, в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль. За попередньою інформацією правоохоронців, постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізовано.

До слова, 6 лютого у Київському районі Одеси вибухнув автомобіль. Унаслідок цього загинув 21-річний чоловік.