Росія вдарила по Одесі безпілотниками, є пошкодження будинків

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Росія вдарила по Одесі безпілотниками, є пошкодження будинків
фото: Одеська МВА

Внаслідок атаки на Одесу пошкоджено будинки, виникли пожежі

Вночі 21 лютого російські терористи атакували Одесу безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

За інформацією Лисака, внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру, чотири житлових будинків в різних районах міста та навчальний заклад.

Лисак уточнив, що інформація про руйнування ще з'ясовується. 

Як відомо, російські терористи у ніч проти 17 лютого здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак. Окупанти вдарили по місту ударними дронами.

В одному з районів міста сталася пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, в іншому – зазнали пошкоджень магазин і станція техобслуговування. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу.

Раніше повідомлялось, що увечері 16 лютого в Одесі пролунав потужний вибух. Після цього в частині міста зникло електро- та водопостачання. 

Варто зазначити, що вибух пролунав до оголошення повітряної тривоги, лише після цього увімкнули сирени у місті.

Теги: пожежа вибух Одеса Сергій Лисак

Росія вдарила по Одесі безпілотниками, є пошкодження будинків
Росія вдарила по Одесі безпілотниками, є пошкодження будинків
