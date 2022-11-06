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Бійці «Альфа» одним ударом знищили одразу три БМП рашистів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бійці «Альфа» одним ударом знищили одразу три БМП рашистів (відео)
скрін з відео

Спецпризначенці виявили місце скупчення ворожої техніки та знищили цілі вогнем зі 120-міліметрового міномета

На Харківському напрямку бійці спецпідрозділу «Альфа» знищили одразу три бойові машин піхоти росіян. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Ще три спалені БМП на Харківському напрямку – робота спеців Центру спеціальних операцій «А» СБУ», – йдеться в повідомленні.

Спецпризначенці виявили місце скупчення ворожої техніки та знищили цілі вогнем зі 120-міліметрового міномета.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 490 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 75 930 рашистів.

До слова, триває 256-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: ЗСУ СБУ війна росія окупанти Україна

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