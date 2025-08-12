ЗСУ повідомили про ситуацію біля Покровська та Добропілля

Трегубов спростував прорив російських військ на одній із ділянок фронту

ЗСУ спростували повідомлення про прорив російських військ у районі Покровська та Добропілля Донецької області, уточнивши, що йдеться лише про проникнення невеликих груп, які знищують Сили оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро», підполковника Віктора Трегубова.

«Протягом останньої доби на різних інформаційних ресурсах з’явилася інформація про нібито прорив російських військ на одній із ділянок фронту на сході України. Ця інформація не є достовірною та не відображає реальних фактів», – йдеться у повідомленні.

За словами речника, росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля.

«Невелика ворожа група обійшла українські позиції та спробувала заховатися у нашому тилу, однак Сили оборони дають відсіч таким спробам. Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом», – додав Трегубов.

Раніше аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію поблизу Добропілля та заявили про швидке просування окупаційних військ.

До слова, Сили оборони України зачистили від російських окупантів два населених пункти на Сумщині. Воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України з сіл Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області.