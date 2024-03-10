ЗСУ розповіли про долю британських танків на полі бою

Іноді щоб отримати потрібну запчастину для танка з Британії, доводиться чекати кілька місяців

Британські танки прибули до України у березні 2023 року і встигли взяти участь у низці операцій

Велика Британія була серед перших країн, які передали Україні сучасні танки західного зразка, проте на сьогодні лише половина з них залишилися в строю. Так із 14 переданих Challenger-2 ЗСУ продовжують використовувати лише 7. Як ідеться у матеріалі The Sun, про це розповіли бійці Збройних сил України, які безпосередньо їх використали на полі бою.

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Британські танки прибули до України у березні 2023 року і встигли взяти участь у низці операцій.

Лише один із них було знищено дроном-камікадзе «Ланцет» у вересні минулого року, але, на щастя, екіпаж зміг вижити. Ще два танки зазнали пошкоджень у бою, але були евакуйовані та відновлені.

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Ще один танк було передано до навчальної частини далеко від лінії фронту.

Інші танки, за словами членів екіпажу, мали проблеми з надійністю, а найбільше проблем доставили постачання запчастин. За їхніми словами іноді щоб отримати потрібну запчастину із Британії доводиться чекати кілька місяців, а після прибуття в Україну виникають проблеми із дефіцитом кваліфікованих механіків, які можуть її встановити.

Нагадаємо, Росія вивезла від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів зі сховищ під відкритим небом.

Також Росія сьогодні має обмежену оборонну промислову базу з виробництва зброї та недостатню кількість серійних ліній для виробництва танків. Однак це не заважає агресору все ще підтримувати боєздатність армії.

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Раніше ISW розкрив, скільки Росія може виготовляти танків на місяць. Згідно із звітом міністерства оборони Великої Британії, російська оборонно-промислова база може щомісяця виробляти не менше 100 основних бойових танків.

До слова, у січні видання Forbes писало, що Р\російські армія у атаках на війні в Україні втрачає набагато більше танків, ніж вона могла б замінити навіть за найоптимістичнішого промислового сценарію. Все це означає, що у росіян можуть закінчитися танки.