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Трамп перемагає на праймеріз у Південній Кароліні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Трамп перемагає на праймеріз у Південній Кароліні
Трамп обійшов Ніккі Гейлі в її рідному штаті
фото: Reuters

Реванш на виборах між Трампом і президентом Джо Байденом стає дедалі неминучішим

Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на праймеріз від Республіканської партії в Південній Кароліні, обійшовши Ніккі Гейлі в її рідному штаті. Про це повідомляє Asociated Press.

Наразі Дональд Трамп переміг у всіх змаганнях, де розглядалися кандидатури республіканських делегатів: в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та на Віргінських островах США.

Зазначається, що остання перемога колишнього президента, ймовірно, посилить тиск на Гейлі, яка була колишнім представником Трампа в ООН і губернатором Південної Кароліни з 2011 по 2017 рік, з метою змусити її покинути перегони.

Водночас Гейлі пообіцяла не покидати президентські перегони принаймні до праймеріз 5 березня, відомому як «супервівторок», де розіграється найбільша кількість делегатів.

Видання додає, що загальний реванш на виборах між Трампом і президентом Джо Байденом стає дедалі неминучішим.

Трамп вийшов на сцену в столиці штату незабаром після оголошення перемоги та заявив, що ніколи не бачив Республіканську партію такою єдиною, як тепер.

Нагадаємо, 4 лютого президент США Джо Байден переміг на праймеріз (первинних виборах) у штаті Південна Кароліна. 

Як повідомлялося, Дональд Трамп переміг на президентських праймеріз Республіканської партії в Нью-Гемпширі, випередивши свою конкурентку, кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах в Айові. 

До слова, у Сполучених Штатах експерти, які спеціалізуються на інституті президентства, поставили Дональда Трампа на останнє місце в рейтингу президентів. 

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Теги: перемога президент партії Дональд Трамп

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