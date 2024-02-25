Трамп перемагає на праймеріз у Південній Кароліні
Реванш на виборах між Трампом і президентом Джо Байденом стає дедалі неминучішим
Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на праймеріз від Республіканської партії в Південній Кароліні, обійшовши Ніккі Гейлі в її рідному штаті. Про це повідомляє Asociated Press.
Наразі Дональд Трамп переміг у всіх змаганнях, де розглядалися кандидатури республіканських делегатів: в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та на Віргінських островах США.
Зазначається, що остання перемога колишнього президента, ймовірно, посилить тиск на Гейлі, яка була колишнім представником Трампа в ООН і губернатором Південної Кароліни з 2011 по 2017 рік, з метою змусити її покинути перегони.
Водночас Гейлі пообіцяла не покидати президентські перегони принаймні до праймеріз 5 березня, відомому як «супервівторок», де розіграється найбільша кількість делегатів.
Видання додає, що загальний реванш на виборах між Трампом і президентом Джо Байденом стає дедалі неминучішим.
Трамп вийшов на сцену в столиці штату незабаром після оголошення перемоги та заявив, що ніколи не бачив Республіканську партію такою єдиною, як тепер.
Нагадаємо, 4 лютого президент США Джо Байден переміг на праймеріз (первинних виборах) у штаті Південна Кароліна.
Як повідомлялося, Дональд Трамп переміг на президентських праймеріз Республіканської партії в Нью-Гемпширі, випередивши свою конкурентку, кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі.
Раніше колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах в Айові.
До слова, у Сполучених Штатах експерти, які спеціалізуються на інституті президентства, поставили Дональда Трампа на останнє місце в рейтингу президентів.
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