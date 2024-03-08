Турецькі журналісти назвали місце проведення переговорів Ердогана та Зеленського

Востаннє лідери Туреччини та України зустрічались у Стамбулі влітку минулого року

Президент Зеленський прибуде сьогодні із робочим візитом до Стамбула

Місцем проведення переговорів президентів Туреччини та України Реджепа Тайіпа Ердогана та Володимира Зеленського стане Стамбул, зустріч розпочнеться сьогодні, близько 19:00 з місцевим часом (18.00 за Києвом). Про це пише турецьке видання Takvim із посиланням на канцелярію турецького лідера.

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«Зустріч президентів Ердогана та Зеленського, як очікується, відбудеться у робочому офісі президента Долмабахче у Стамбулі, орієнтовно, о 19:00. Наразі після зустрічі планується проведення спільної пресконференції», – йдеться у повідомленні. Востаннє лідери двох країн зустрічалися 7 липня 2023 року.

Згідно з повідомленням канцелярії турецького президента, сторони обговорять перебіг війни в Україні, а також «останню ситуацію щодо контактів на тему продовження реалізації угоди про зерновий коридор». Водночас порушать питання щодо пошуку рішень урегулювання війни для встановлення міцного миру в регіоні.

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Нагадаємо, Адміністрація президента підтвердили, що Зеленський приїде до Туреччини. Як зазначає відомство, на зустрічі з Ердоганом президент України обговорить формулу миру, саміт миру, судноплавство у Чорному морі, продовольчу стабільність та звільнення українських полонених і політичних вʼязнів.

Раніше Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі.

Підкресливши свою переконаність у тому, що для успіху мирних ініціатив необхідне об'єднання зусиль обох сторін, Ердоган сказав, що «Чорноморська ініціатива» залишається на їхньому порядку денному.