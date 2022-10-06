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Білорус, який убивав українських воїнів, може сісти на 10 років

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білорус, який убивав українських воїнів, може сісти на 10 років
Завдяки контрнаступу ЗСУ злочинну діяльність найманця була припинена і 19 вересня він потрапив у полон
фото: пресслужба СБУ

СБУ вручила підозру чоловіку, який найманцем прийшов на війну в Україну

Громадянин республіки Білорусь, який приїхав убивати українців у складі російської приватної компанії «Редут», отримав підозру від Служби безпеки України. Наразі він поранений і перебуває в українському полоні, куди потрапив під час контрнаступу ЗСУ на Донецькому напрямку, повідомила пресслужба відомства.

Як встановили слідчі СБУ, 22-річний білорус сам вийшов на російську приватну військову компанію у липні 2022 року. Йому запропонували приїхати в РФ і уже 19 липня найманець підписав контракт на проходження військової служби із ПВК «Редут» на посаді кулеметника.

21 липня найманець прибув до м. Ізюм Харківської області, де отримав зброю та почав воювати.

У серпні його передислокували до с. Сватове Луганської області, а потім до с. Коровій Яр Лиманського району Донецької області. Там він продовжив виконувати план РФ щодо захоплення території України.

Завдяки контрнаступу ЗСУ злочинну діяльність найманця була припинена і 19 вересня він потрапив у полон.

Наразі із бойовиком працюють слідчі СБУ. Його дії кваліфікуються за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство). Білорусу загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, паравоохоронці затримали коригувальників ворожого вогню по позиціях ЗСУ на півдні та сході. Також Сальдо та його поплічники отримали нові підозри від СБУ.

Теги: Білорусь СБУ війна полон

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