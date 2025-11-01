Головна Світ Політика
Reuters: Путін ігнорує Трампа, бо вірить доповідям Генштабу про «успіхи на фронті»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Джерело Reuters зазначає, що Путін не може дозволити собі припинити війну лише тому, що цього хоче Трамп
фото: The White house/Facebook

Російський диктатор Путін продовжує вірити доповідям російського Генштабу, де стверджується, що «український фронт завалиться за два-три місяці»

Російський диктатор Володимир Путін відмовляється виконувати ультиматум президента США Дональда Трампа щодо припинення війни проти України, термін якого спливає 31 жовтня. Причиною цього, за даними агентства Reuters, є його впевненість у «військових успіхах», яку підтримує російська пропаганда, передає «Главком».

За інформацією джерел, близьких до Кремля, Путін продовжує вірити доповідям російського Генштабу, де стверджується, що «український фронт завалиться за два-три місяці». Саме ці звіти формують його переконання, що «Росія перемагає», попри реальну ситуацію на полі бою.

Раніше Дональд Трамп попередив Москву про можливість нових санкцій і 100% тарифів для країн, які купують російську нафту – насамперед Китаю та Індії, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню.

Попри це, Путін не вірить, що додаткові санкції США суттєво вдарять по російській економіці. Три джерела, знайомі з ситуацією, повідомили Reuters, що диктатор налаштований завершити повну окупацію українських областей, які Москва вважає своїми – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Лише після цього він планує перейти до переговорів про мир.

Разом із тим Путін, за даними агентства, усвідомлює ризик втратити шанс на покращення відносин із Вашингтоном. У приватних розмовах він нібито висловлює занепокоєння з приводу погіршення контактів зі США, але вважає, що «військові цілі важливіші».

«Путін не може дозволити собі припинити війну лише тому, що цього хоче Трамп», – цитує Reuters одне з джерел.

Сам Трамп, який раніше неодноразово хвалив Путіна та говорив про можливість взаємовигідних угод, останнім часом різко змінив риторику. Він називав заяви російського лідера нісенітницею, а постійні обстріли українських міст – огидними.

Попри це, Кремль обмежився лише коментарем, що «взяв до відома» заяви американського президента, уникаючи прямої відповіді.

Як зазначає Reuters, за весь 2025 рік Росії вдалося захопити лише близько 5 тис. кв.км української території – менше ніж 1% площі країни. Про це йдеться у звіті вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Як повідомлялося, Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні ракет великої дальності «Томагавк» після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне рішення про передачу має ухвалити американський президент. 

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США Трамп заявив, що не хотів надавати ракети Україні нібито через брак зброї. Водночас за кілька днів до зустрічі із Зеленським Трамп казав, що США мають «багато Томагавків», які потенційно можуть надати Україні.

До слова, аналітики ISW вважають, що погрози Кремля військовою відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk зі США є продовженням його давньої риторики, спрямованої на переконання Заходу в нібито неминучій перемозі Росії через її військову «перевагу». Фахівці зазначають, що Москва постійно намагається подати війну як виграшну для себе, ігноруючи реальність – російські війська досягають лише незначного виснажливого просування ціною великих втрат. На думку експертів, Росія навряд чи зможе досягти своїх стратегічних цілей в Україні як у короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі.

