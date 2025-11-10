Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Темпи просування окупантів на покровському напрямку сповільнилися: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Темпи просування окупантів на покровському напрямку сповільнилися: аналіз ISW
фото: Генштаб (ілюстративне)

Окупанти знаходяться в більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто

Російська терористична армія та українські війська продовжують операції з перехоплення в напрямку Покровська Донецької області, оскільки темпи просування окупантів у місті та його околицях тимчасово знизилися. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

ISW не виявило жодних доказів, які б свідчили про те, що 9 листопада російські війська досягли додаткових успіхів у напрямку Покровська, що узгоджується з останніми повідомленнями України про те, що окупанти сповільнили темпи наземних операцій, щоб розширити логістику та підвести підкріплення до південної частини міста.

Джерело, яке пов'язане з українською військовою розвідкою, 8 листопада повідомило, що окупанти знаходяться в більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто, оскільки проводять лише операції з проникнення в місто і через нього з південної частини. Джерело зазначило, що російські війська вводять туди мінометні підрозділи та додаткових операторів безпілотників, щоб посилити перешкоджання українським наземним лініям зв'язку (GLOC).

Український військовослужбовець, який діє в напрямку Покровська, 9 листопада повідомив, що російські оператори БпЛА використовують переважно безпілотники з видом від першої особи (FPV) та крилаті дрони для перешкоджання українським GLOC. Українські сили продовжують перехоплювати російські GLOC у районі Покровська. Російські війська зазнають втрат, однак погіршення погоди й надалі ускладнює роботу українських дронів – як під час перехоплення логістики, так і при ударах по ворожих групах інфільтрації.

Український військовослужбовець заявив, що захисники все ще утримують позиції по всьому Покровську, а російські сили утримують позиції лише в певній частині міста, ймовірно, маючи на увазі південну. Деякі російські військові блогери стверджували, що бої в Покровську не настільки інтенсивні, щоб він був «охоплений полум'ям», і зазначили, що кулеметний вогонь є рідкісним.

Військові блогери стверджували, що основне російське угруповання сил у напрямку Покровська діє приблизно за 10 кілометрів від самого міста. ISW продовжує оцінювати, що окупанти, ймовірно, збільшать темп наземних операцій у Покровську в найближчі дні, оскільки вони розширюють логістику та перекидають війська до міста.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

До слова, битва за Покровськ вступила у вирішальну фазу. За повідомленням Associated Press, яке посилається на військові джерела та аналітиків, українські та російські підрозділи ведуть бої настільки тісно, що контролюють інколи навіть один житловий будинок.

Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, чи справді наступ росіян на Покровськ тимчасово сповільнився та яка там ситуація.

Читайте також:

Теги: війна Донеччина фронт ISW Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський
«Томагавки» для України: міфи й реальність американської підтримки
15 жовтня, 14:58
Олександр Мосіюк та ведучі проєкту «Києве мій» Наталя Соколенко та Сергій Костянчук
Підняв синьо-жовтий прапор над столицею. Інтерв’ю з першим демократичним керівником Київради
24 жовтня, 07:05
Пожежі було ліквідовано на всіх локаціях
Атака на Кривий Ріг: зафіксовано понад 10 влучань, виникли пожежі
17 жовтня, 07:59
До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників
Нічна атака дронів на Київ. Рятувальники показали наслідки обстрілу (фото)
23 жовтня, 09:06
Північна Корея зазнала значних втрат у Курській області, допомагаючи РФ – британська розвідка
Скільки військових втратила КНДР у війні проти України? Дані розвідки Британії
24 жовтня, 14:38
Президент України Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та генеральним секретарем Марком Рютте у Лондоні
Європа зміцнює підтримку України та впливає на позицію Трампа – NYT
25 жовтня, 02:49

Події в Україні

Темпи просування окупантів на покровському напрямку сповільнилися: аналіз ISW
Темпи просування окупантів на покровському напрямку сповільнилися: аналіз ISW
РФ вдарила по Сумщині: є поранені (фото)
РФ вдарила по Сумщині: є поранені (фото)
У Харкові через проблеми з електропостачанням призупинено роботу метро
У Харкові через проблеми з електропостачанням призупинено роботу метро
Втрати ворога станом на 10 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2025

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua