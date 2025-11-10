Темпи просування окупантів на покровському напрямку сповільнилися: аналіз ISW

Окупанти знаходяться в більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто

Російська терористична армія та українські війська продовжують операції з перехоплення в напрямку Покровська Донецької області, оскільки темпи просування окупантів у місті та його околицях тимчасово знизилися. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

ISW не виявило жодних доказів, які б свідчили про те, що 9 листопада російські війська досягли додаткових успіхів у напрямку Покровська, що узгоджується з останніми повідомленнями України про те, що окупанти сповільнили темпи наземних операцій, щоб розширити логістику та підвести підкріплення до південної частини міста.

Джерело, яке пов'язане з українською військовою розвідкою, 8 листопада повідомило, що окупанти знаходяться в більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто, оскільки проводять лише операції з проникнення в місто і через нього з південної частини. Джерело зазначило, що російські війська вводять туди мінометні підрозділи та додаткових операторів безпілотників, щоб посилити перешкоджання українським наземним лініям зв'язку (GLOC).

Український військовослужбовець, який діє в напрямку Покровська, 9 листопада повідомив, що російські оператори БпЛА використовують переважно безпілотники з видом від першої особи (FPV) та крилаті дрони для перешкоджання українським GLOC. Українські сили продовжують перехоплювати російські GLOC у районі Покровська. Російські війська зазнають втрат, однак погіршення погоди й надалі ускладнює роботу українських дронів – як під час перехоплення логістики, так і при ударах по ворожих групах інфільтрації.

Український військовослужбовець заявив, що захисники все ще утримують позиції по всьому Покровську, а російські сили утримують позиції лише в певній частині міста, ймовірно, маючи на увазі південну. Деякі російські військові блогери стверджували, що бої в Покровську не настільки інтенсивні, щоб він був «охоплений полум'ям», і зазначили, що кулеметний вогонь є рідкісним.

Військові блогери стверджували, що основне російське угруповання сил у напрямку Покровська діє приблизно за 10 кілометрів від самого міста. ISW продовжує оцінювати, що окупанти, ймовірно, збільшать темп наземних операцій у Покровську в найближчі дні, оскільки вони розширюють логістику та перекидають війська до міста.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

До слова, битва за Покровськ вступила у вирішальну фазу. За повідомленням Associated Press, яке посилається на військові джерела та аналітиків, українські та російські підрозділи ведуть бої настільки тісно, що контролюють інколи навіть один житловий будинок.

Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, чи справді наступ росіян на Покровськ тимчасово сповільнився та яка там ситуація.