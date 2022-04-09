Бійці ЗСУ захопили ворожі БТР і гармату (фото)
Трофеї послужать українській армії для боротьби з рашистами
Успішне полювання на техніку окупантів триває
Кілька одиниць ворожої техніки захопила група Сил спеціальних операцій України під час виконання спеціальних завдань. Про повідомило Командування ССО ЗС України.
Зокрема, мова йде про гармату МСТА-Б та декілька БТР.
«Захоплена гармата разом із боєкомплектом буде прекрасно справлятись із завданням зі знищення російських окупантів. ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями ЗСУ знищили ворожий «Бук», ще кілька захопили як трофеї (фото).
Раніше ЗСУ захопили російський гелікоптер (фото).