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    Події в Україні

    Українські вояки показали фото збитого новітнього російського безпілотника

    &laquo;Оріон&raquo; &ndash; середньовисотний БПЛА великої тривалості польоту - Українські вояки показали фото збитого новітнього російського безпілотника
    «Оріон» – середньовисотний БПЛА великої тривалості польоту
    фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

    «Оріон» призначений для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки

    Українські сили оборони збили новітній російський ударний безпілотник «Оріон». Інцидент стався ще 7 квітня, однак нині Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження.

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    Українські вояки показали фото збитого новітнього російського безпілотника
    Українські вояки показали фото збитого новітнього російського безпілотника
    Українські вояки показали фото збитого новітнього російського безпілотника
    Українські вояки показали фото збитого новітнього російського безпілотника

    «Оріон» – це середньовисотний БПЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, в тому числі і ракет повітря-земля.

    Як відомо, протягом минулої доби, 8 квітня, Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири повітряні цілі.

    Як повідомлялося напередодні, українські захисники збили ворожий безпілотник із дивною деталлю.

    Нагадаємо, окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході нашої держави з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.

    Також Росія перемістила частину авіації з Білорусі до Брянської області, – ЗМІ. Про це свідчать супутникові знімки.

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    Теги: розвідка росія окупанти ЗМІ війна Генштаб Україна Пентагон безпілотник окупація #stoprussia
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    Українські вояки показали фото збитого новітнього російського безпілотника