Уряд спростив закупівлі озброєння та використання ліків на передовій

Максим Бурич
Відтепер вибухівка є окремим предметом постачання
фото: Генштаб ЗСУ/іллюстративне

Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування

Уряд України ухвалив пакет важливих рішень, спрямованих на адаптацію процедур забезпечення Сил оборони до умов воєнного часу. Зміни стосуються координації міжнародної допомоги, кодифікації вибухівки та доступу бойових медиків до знеболювальних засобів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Кабінет Міністрів оновив порядок координації міжнародної військової допомоги. Відтепер Міністерство оборони України стає єдиним центром, що узагальнює потреби всіх складових Сил оборони: від ЗСУ та Нацгвардії до СБУ та прикордонників.

Що це змінить:

  • Україна надаватиме донорам єдиний узгоджений список потреб.
  • Агенція оборонних закупівель (ДОТ) зможе закуповувати майно за іноземні кошти в інтересах усіх силових відомств.
  • Ефективність залучення міжнародного фінансування має суттєво зрости завдяки відсутності дублювання запитів.

Уряд визначив нову процедуру кодифікації вибухових речовин українського виробництва. Раніше вони обліковувалися лише у складі готових боєприпасів, що обмежувало можливості закупівлі окремих компонентів.

Відтепер вибухівка є окремим предметом постачання. Це дозволить підрозділам замовляти речовини під специфічні бойові завдання. Процедура кодифікації займатиме лише 10 днів після отримання результатів випробувань, що значно пришвидшить потрапляння нових розробок на фронт.

Одним із найбільш очікуваних рішень стало спрощення обігу знеболювальних препаратів для військових частин і стабпунктів. Міноборони отримало право самостійно встановлювати порядок забезпечення наркотичними та психотропними засобами в зонах бойових дій.

Ключові зміни:

  • Скасовуються складні вимоги мирного часу, які раніше блокували роботу медиків у польових умовах.
  • Бойові медики на передовій отримають швидкий доступ до критично важливих препаратів без зайвих звітів та дозволів.
  • Нові норми діятимуть протягом воєнного стану та ще два місяці після його скасування.

Як зазначила Свириденко,бойові медики повинні мати всі інструменти і можливості надавати допомогу там, де це критично важливо, без зайвих бюрократичних процедур.

Нагадаємо, майже 20 тис. родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого через російські атаки. Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування програми «єВідновлення» у 2 млрд грн.

Читайте також

Військові дбають про пухнастиків: годують, няньчать і навіть дозволяють їм спати у шоломах
Пухнасте «підкріплення». Бійці 92-ї ОШБр показали новонароджених кошенят
Сьогодні, 04:39
ШІ точніше ставить діагнози у критичних ситуаціях
Штучний інтелект перевершив лікарів у діагностиці – дослідження
Вчора, 04:13
Механізм працюватиме під час дії воєнного стану та шести місяців після його завершення
Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для деяких підприємств
30 квiтня, 15:30
Денис Чумак за кермом свого катера
Командир десантного катера, Герой України Денис Чумак: Дурних ми не беремо. У нас складна техніка Інтерв'ю
30 квiтня, 12:00
Генерал наголосив, що дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем
Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військових
30 квiтня, 09:45
Ормузька протока є одним із ключових маршрутів постачання нафти і газу у світі
Британія і Франція готують коаліцію для відкриття Ормузької протоки – CNN
22 квiтня, 02:24
Атака на Чернігівщину, вибори в Угорщині: головне за ніч
Атака на Чернігівщину, вибори в Угорщині: головне за ніч
13 квiтня, 05:00
Як зазначила Айвазовська, наприклад, військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій можуть голосувати на звичайних дільницях
Робоча група з підготовки перших повоєнних виборів вирішує, як будуть голосувати військові
7 квiтня, 20:33
Меттью Галлахеру знадобилося лише два місяці, $20 тис. і понад десяток інструментів штучного інтелекту, щоб запустити свій стартап
Бізнес на $1,8 млрд: американець за допомогою штучного інтелекту створив імперію в медицині
6 квiтня, 08:41

Уряд спростив закупівлі озброєння та використання ліків на передовій
Уряд спростив закупівлі озброєння та використання ліків на передовій
Сирський відвідав Костянтинівський напрямок: що відомо
Сирський відвідав Костянтинівський напрямок: що відомо
Наслідки атаки на Тернопіль: у лікарнях залишаються семеро потерпілих
Наслідки атаки на Тернопіль: у лікарнях залишаються семеро потерпілих
Друга атака за ранок: у Херсоні російський дрон знову поцілив у маршрутку, поранено водія
Друга атака за ранок: у Херсоні російський дрон знову поцілив у маршрутку, поранено водія
На Чернігівщині троє дітей травмувались під час гри з боєприпасами: що відомо
На Чернігівщині троє дітей травмувались під час гри з боєприпасами: що відомо
«Сафарі на людей»: Зеленський відреагував на удар по маршрутці в Херсоні
«Сафарі на людей»: Зеленський відреагував на удар по маршрутці в Херсоні

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
