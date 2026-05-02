Уряд спростив закупівлі озброєння та використання ліків на передовій

Уряд України ухвалив пакет важливих рішень, спрямованих на адаптацію процедур забезпечення Сил оборони до умов воєнного часу. Зміни стосуються координації міжнародної допомоги, кодифікації вибухівки та доступу бойових медиків до знеболювальних засобів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Кабінет Міністрів оновив порядок координації міжнародної військової допомоги. Відтепер Міністерство оборони України стає єдиним центром, що узагальнює потреби всіх складових Сил оборони: від ЗСУ та Нацгвардії до СБУ та прикордонників.

Що це змінить:

Україна надаватиме донорам єдиний узгоджений список потреб.

Агенція оборонних закупівель (ДОТ) зможе закуповувати майно за іноземні кошти в інтересах усіх силових відомств.

Ефективність залучення міжнародного фінансування має суттєво зрости завдяки відсутності дублювання запитів.

Уряд визначив нову процедуру кодифікації вибухових речовин українського виробництва. Раніше вони обліковувалися лише у складі готових боєприпасів, що обмежувало можливості закупівлі окремих компонентів.

Відтепер вибухівка є окремим предметом постачання. Це дозволить підрозділам замовляти речовини під специфічні бойові завдання. Процедура кодифікації займатиме лише 10 днів після отримання результатів випробувань, що значно пришвидшить потрапляння нових розробок на фронт.

Одним із найбільш очікуваних рішень стало спрощення обігу знеболювальних препаратів для військових частин і стабпунктів. Міноборони отримало право самостійно встановлювати порядок забезпечення наркотичними та психотропними засобами в зонах бойових дій.

Ключові зміни:

Скасовуються складні вимоги мирного часу, які раніше блокували роботу медиків у польових умовах.

Бойові медики на передовій отримають швидкий доступ до критично важливих препаратів без зайвих звітів та дозволів.

Нові норми діятимуть протягом воєнного стану та ще два місяці після його скасування.

Як зазначила Свириденко,бойові медики повинні мати всі інструменти і можливості надавати допомогу там, де це критично важливо, без зайвих бюрократичних процедур.

Нагадаємо, майже 20 тис. родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого через російські атаки. Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування програми «єВідновлення» у 2 млрд грн.