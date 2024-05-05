Бої за Часів Яр: скільки окупантів Росія кинула на штурми міста

Зі останній тиждень обстановка на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках загострилася

Росія зосередила в районі міста Часів Яр на Донеччині приблизно 20-25 тисяч окупантів. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в етері телемарафону.

Найгарячішими точками на напрямку угрупування залишаються Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський напрямки. За останній тиждень обстановка тут загострилася, тривають важкі бої, однак Волошин запевнив, що ситуація контрольована.

Він навів дані української воєнної розвідки, що російське командування намагається підводити нові військові підрозділи, а також доукомплектовувати. При цьому різних напрямках окупанти сконцентровують різну кількість осіб.

«На деяких напрямках ворог має тактичні успіхи. Останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки. Російська армія не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи при цьому всі види озброєння - як артилерію, танки, безпілотні літальні апарати. За останні дні ворог почав активно застосовувати авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів як по наших позиціях, так і по цивільній інфраструктурі», – додав Волошин.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для України предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області. За його словами, захоплення Часового Яру – це лише питання часу, а ситуація може бути схожою до подій в Авдіївці.

До слова, російські окупанти здійснили значне тактичне просування на північний захід від Авдіївки, біля селища Архангельське, в ніч на 4 травня. Сили оборони України відступили з цього району, щоб виграти час до прибуття допомоги Заходу, вважають аналітики ISW.

Нині триває 802-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області тв Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині. На Авдіївському напрямку відбито 20 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.