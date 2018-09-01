Бойовики почали випускати людей з окупованої території Донбасу



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Пункт пропуску на Донбасі

Окупанти проводять тотальний контроль всіх осіб та транспорту

Російсько-окупаційні війська почали поодинокий пропуск громадян і автівок, що бажають покинути тимчасово окуповану територію Донбасу. Про це інформує Державна прикордонна служба.

За її даними, окупанти проводять тотальний контроль всіх осіб та транспорту, які намагаються виїхати з окупованої території, проте почали поодинокий пропуск громадян і автівок. У Держприкордонслужбі підкреслили, що оформлення прикордонниками зі складу Об’єднаних сил в напрямку тимчасово окупованої території не припинялося, однак фіксуються непоодинокі відмови громадянам у перетині лінії розмежування з боку російських найманців.

Раніше від громадян, які прямували через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України та повернулись на КПВВ, стало відомо, що російські найманці здійснюють вибірковий пропуск в напрямку тимчасово окупованої території та повністю відмовляють у виїзді на територію підконтрольну українській владі.

Загалом на дорожніх коридорах в межах Донецької області відмічається ускладнений рух для громадян через дії російсько-окупаційних військ.

Нагадаємо, що з метою покращення умов перетину громадянами лінії розмежування, за рішенням Командувача об’єднаних сил, з 2 по 7 вересня буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій в КПВВ «Станиця Луганська». Решта КПВВ в районі операції Об’єднаних сил функціонуватиме в штатному режимі.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.