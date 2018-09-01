  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Бойовики почали випускати людей з окупованої території Донбасу

    • Розсилка
    Пункт пропуску на Донбасі - Бойовики почали випускати людей з окупованої території Донбасу
    Пункт пропуску на Донбасі

    Окупанти проводять тотальний контроль всіх осіб та транспорту

    Російсько-окупаційні війська почали поодинокий пропуск громадян і автівок, що бажають покинути тимчасово окуповану територію Донбасу. Про це інформує Державна прикордонна служба.

    За її даними, окупанти проводять тотальний контроль всіх осіб та транспорту, які намагаються виїхати з окупованої території, проте почали поодинокий пропуск громадян і автівок. У Держприкордонслужбі підкреслили, що оформлення прикордонниками зі складу Об’єднаних сил в напрямку тимчасово окупованої території не припинялося, однак фіксуються непоодинокі відмови громадянам у перетині лінії розмежування з боку російських найманців.

    Раніше від громадян, які прямували через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України та повернулись на КПВВ, стало відомо, що російські найманці здійснюють вибірковий пропуск в напрямку тимчасово окупованої території та повністю відмовляють у виїзді на територію підконтрольну українській владі.

    Загалом на дорожніх коридорах в межах Донецької області відмічається ускладнений рух для громадян через дії російсько-окупаційних військ.

    Нагадаємо, що з метою покращення умов перетину громадянами лінії розмежування, за рішенням Командувача об’єднаних сил, з 2 по 7 вересня буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій в КПВВ «Станиця Луганська». Решта КПВВ в районі операції Об’єднаних сил функціонуватиме в штатному режимі.

    Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко

    Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі Донбас КПВВ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ