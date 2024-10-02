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ЗСУ контратакують на півночі та ворог зазнає втрат на сході – звіт ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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ЗСУ контратакують на півночі та ворог зазнає втрат на сході – звіт ISW
ЗСУ контратакують на Курщині, використовуючи слабкість російського угруповання
фото з відкритих джерел

Аналітики відзначають успіхи ЗСУ на півночі та проблеми росіян на сході

На тлі активних наступальних дій ЗСУ в Курській області, російські окупанти зосередили основні зусилля на захопленні Донецької області. На Харківщині та Луганщині ворог також продовжує наступальні операції, маючи обмежений успіх. Про це йдеться у звіті ISW.

Операція ЗСУ в Росії

У Курській області українські війська продовжували наступальні дії на захід від українського виступу, але без просування. Росіяни стверджують про відбиття українських атак та просування на південний схід від Суджі. Росія значно збільшила чисельність свого угруповання в Курській області, але має проблеми з ефективним використанням живої сили.

ЗСУ контратакують на півночі та ворог зазнає втрат на сході – звіт ISW фото 1

Харківська область

У Харківській області російські війська намагаються відкинути українські сили від кордону з Бєлгородською областю та наблизитися до Харкова. Нещодавно їм вдалося досягти незначного просування у Вовчанську, але українські захисники відбили атаку, завдавши ворогу втрат у техніці. На північ від Харкова росіяни також проводять обмежені наступальні операції, але поки що без значних успіхів.

ЗСУ контратакують на півночі та ворог зазнає втрат на сході – звіт ISW фото 2

Луганська область

На Луганщині ворог продовжує наступальні дії на північний захід від Кремінної та на захід від Сватового. Підтверджено незначне просування росіян на захід від Макіївки. Заяви РФ щодо просування на південь від Макіївки та захоплення Вишневого потребують перевірки. Важкі бої тривають на північний схід від Куп’янська, на південний схід від Куп’янська, на північний захід від Сватового, на захід від Сватового, на північний захід від Кремінної та на південний захід від Кремінної.

ЗСУ контратакують на півночі та ворог зазнає втрат на сході – звіт ISW фото 3

Донецька область

У Донецькій області російські війська продовжують наступальні операції на північний схід від Сіверська та на схід від Сіверська, але без підтверджених успіхів. На Часів Ярському напрямку також тривають бої. Російським військам вдалося досягти незначного просування до Торецька. Ворог продовжує наступальні операції на схід і південний схід від Покровська, повідомляється про просування в районі Цукуриного та Миколаївки. Заяви РФ щодо захоплення Крутого Яру потребують підтвердження. Тривають бої на захід від Донецька, на південний захід від Донецька та в районі кордону Донецько-Запорізької області.

ЗСУ контратакують на півночі та ворог зазнає втрат на сході – звіт ISW фото 4

«Південна вісь»

Росіяни здійснили обмежені наземні атаки в західній Запорізькій області, але без підтвердженого просування. Російські обстріли призвели до відключення однієї з ліній електропередач ЗАЕС, що поставило станцію на межу знеструмлення. На Херсонщині активних бойових дій не зафіксовано.

ЗСУ контратакують на півночі та ворог зазнає втрат на сході – звіт ISW фото 5

Нагадаємо, Вугледар окуповано: ISW оцінює наслідки.

Теги: окупанти ворог Часів Яр ISW

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