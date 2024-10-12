Удари Росії по Одесі можуть спровокувати війну з НАТО – The Telegraph

За останні тижні росіяни влучили ракетами вже у кілька зерновозів, які експортували українське збіжжя

Із вересня Росія поновила ракетні обстріли Одеси, прагнучи перешкодити експорту українського зерна та іншого продовольства. Атаками на зерновози Кремль може випадково спровокувати війну з НАТО, пише The Telegraph.

За останні тижні росіяни влучили ракетами вже у кілька зерновозів, які експортували українське збіжжя. Хоча росіяни пояснюють ці атаки буцімто тим, що кораблі перевозили зброю, жодних доказів цьому, звісно, немає.

Разом із тим, сенс цих атак є очевидним, пише The Telegraph – позбавити Україну доходу від експорту продовольства та спровокувати зростання світових цін на нього, аби світ активніше тиснув на Україну, змушуючи до негайного укладання миру з РФ. Попри те, що атаки на цивільні судна самі по собі є воєнним злочином, своїми діями Росія може випадково спричинити війну з НАТО, пише видання.

Як пояснює автор статті, Росія має обмежені можливості відстежувати в режимі онлайн переміщення суден у західній частині Чорного моря. Фактично росіянам доводиться запускати свої ракети лише приблизно у той сектор, де, як вони вважають, перебуває черговий цивільний зерновоз. Решту має зробити головка самонаведення ракети, яка на підльоті відшукає судно.

«Проблема в тому, що головний радар самонаведення ракет дуже простий. (...) За кілька секунд ракета повинна вирішити, що вона вибере, якщо інше більше судно проходитиме повз, або на її зображенні є щось інше з сильнішою радіолокаційною віддачею, вона, ймовірно, сфокусується на цьому», – пише The Telegraph.

Видання зазначає, що фактично в таких обставинах російська ракета може вразити майже будь-що, у тому числі залетівши на територію Румунії, яка входить до НАТО.

«За допомогою крихітної головки радара удар перетворився б з простого воєнного злочину на тест для 5-ї статті НАТО та, можливо, на ядерну війну. (...) Кожна така атака – це дурна азартна гра з найвищими ставками: і Путін тепер кидає ці кубики знову і знову», – попереджає автор публікації.

Нагадаємо, росіяни 9 жовтня завдали удару балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Як відомо, у ніч на 7 жовтня російські військові завдали чергового удару по українському порту «Південний». Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс.

До слова, російські окупанти в черговий раз вивезли українське зерно із тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). За даними інформаційного ресурсу, чергова партія обсягом 8 тис. тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів.

Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice заявив, що збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.

Як повідомлялося, російські війська атакували у Чорному морі цивільне судно з пшеницею для Єгипту одразу після виходу з українських територіальних вод.