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Британія анонсувала «велику атаку» ЗСУ на Донбасі. Розвідка відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британія анонсувала «велику атаку» ЗСУ на Донбасі. Розвідка відреагувала
Українцям слід набратись терпіння та чекати на офіційну інформацію від посадових осіб ЗСУ
фото ілюстративне

«Плани люблять тишу, а плани України будуть реалізовуватись відповідно до цілей держави»

Останніми тижнями довкола теми українського контрнаступу з’являється багато чуток та неперевіреної інформації. Будь-які анонси контрнаступу не більше ніж здогадки. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає 24 канал.

Юсов наголосив, що українцям слід набратись терпіння та чекати на офіційну інформацію від посадових осіб ЗСУ та військово-політичного керівництва держави. А також закликає сприймати подібні заяви, як те, що весь вільний та цивілізований світ, зокрема наші британські партнери, вболівають за Україну. Вони прагнуть, щоб українці якомога швидше звільнили свою землю від рашистів і відновили суверенітет та міжнародне право.

«Коли вони щиро вболівають, то під емоціями можуть говорити певні речі. На це зважати не потрібно, адже комунікацію щодо контрнаступу здійснюють лише певні українські посадові особи, представники військово-політичного керівництва держави», – наголосив український розвідник.

Розвідник допустив, що люди можуть мати право давати свої оцінки, спостереження та міркування. Але це точно не привід вірити цьому, як інсайду чи офіційній інформації, що щось відбудеться у найближчі кілька днів. Плани люблять тишу, а плани України будуть реалізовуватись відповідно до цілей держави.

Нагадаємо, глава оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд заявив, що у найближчі кілька днів слід очікувати «великої атаки» України на Донбасі.

Британський парламентарій вважає, що українська армія проводить «зондуючі й формуючі операції», а «основний фронт українського потенціалу все ще знаходиться в резерві, готовий до цієї одиночної атаки».

Теги: розвідка війна окупанти

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