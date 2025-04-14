Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британія передає Україні $990 млн на закупівлю ППО

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Британія передає Україні $990 млн на закупівлю ППО
«Світ змінюється на наших очах, під впливом глобальної нестабільності», – міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз
фото з відкритих джерел

Фінансування відбулось в рамках військового кредиту в розмірі $3 млрд

Україна отримала від Великої Британії £752 мільйони ($990 мільйонів) для придбання систем протиповітряної оборони та артилерії в межах міжнародної програми кредитування на $50 мільярдів. Позику погашатимуть замороженими російськими активами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Світ змінюється на наших очах, під впливом глобальної нестабільності, зокрема агресії Росії проти України», – заявила міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз.

У жовтні 2024 року країни «Великої сімки» погодили план надання кредитів Україні. У березні цього року Рівз та український міністр фінансів Сергій Марченко узгодили деталі внеску Великої Британії.

Платіж став другим з трьох етапів на £2,26 мільярда. Перший платіж здійснили 6 березня, тоді як останній – заплановано на наступний рік.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі заявив, що цього року Британія надасть Україні £4,5 мільярда, котрі спрямують на закупівлю систем протиповітряної оборони, артилерії та запасних частин для техніки та іншого обладнання.

Крім того, Британія надає допомогу у закупівлі радарних систем, протитанкових мін та сотень тисяч безпілотників через своє Міністерство оборони.

Нагадаємо, Головний дипломат Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що ЄС знайшов можливість забезпечити до двох третин від двох мільйонів артилерійських снарядів, про які просив президент України Володимир Зеленський у березні. 

Читайте також:

Теги: Велика Британія системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Овсянніков став першою особою, засудженою за порушення режиму санкцій Великої Британії проти РФ
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
10 квiтня, 15:32
Бориса Джонсона просто у авто атакував страус
На колишнього прем'єр-міністра Британії напав страус
8 квiтня, 08:22
За словами міністра, РФ є серйозною загрозою нацбезпеці Британії
Британія візьме на облік усіх, хто співпрацює з російським урядом
1 квiтня, 21:22
Монета вважається єдиною подібною, яку було знайдено на Британських островах
Монета Стародавнього Риму пішла з молотка на аукціоні у Британії: ціна вражає
31 березня, 08:06
Як iPad викловлений у Темзі, розкрив плани злодіїв
Планшет, що пролежав п'ять років під водою, допоміг розкрити низку злочинів
27 березня, 08:11
Принц Вільям поїздив на полігоні танком Challenger 2
Принц Уельський проїхав на танку неподалік кордону з Росією
21 березня, 18:51
Глава держави подякував Норвегії за значну оборонну та фінансову підтримку, та за нещодавнє рішення збільшити обсяг підтримки України цього року майже до $8 млрд
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Джерела Королівського флоту підтверджують, що британська ядерна зброя є «оперативно незалежною»
Британія хоче застосувати ядерну зброю без дозволу США – Daily Express
20 березня, 09:01
Леммі закликав Росію погодитися на «безумовне припинення вогню»
Британія та ЄС обговорюють прискорення поставок зброї Україні до потенційного перемир’я
19 березня, 11:12

Події в Україні

Південна Корея профінансує запуск «Дія.Офіс» для держслужбовців
Південна Корея профінансує запуск «Дія.Офіс» для держслужбовців
Зросла кількість загиблих від російського удару по Сумах
Зросла кількість загиблих від російського удару по Сумах
Нардеп назвав причини посилення російських обстрілів України
Нардеп назвав причини посилення російських обстрілів України
Британська розвідка пояснила, чому втрати РФ на фронті знову зросли
Британська розвідка пояснила, чому втрати РФ на фронті знову зросли
У Сумах пролунав вибух: місто огорнув дим (відео)
У Сумах пролунав вибух: місто огорнув дим (відео)
Зеленський розповів про стан постраждалих після російських ударів
Зеленський розповів про стан постраждалих після російських ударів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
28K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
18K
Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, поскаржився на українців
12K
Втрати ворога станом на 14 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
7346
Дівчинка вилізла на кондиціонер на восьмому поверсі і налякала дніпрян

Новини

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua