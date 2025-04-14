Британія передає Україні $990 млн на закупівлю ППО

Фінансування відбулось в рамках військового кредиту в розмірі $3 млрд

Україна отримала від Великої Британії £752 мільйони ($990 мільйонів) для придбання систем протиповітряної оборони та артилерії в межах міжнародної програми кредитування на $50 мільярдів. Позику погашатимуть замороженими російськими активами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Світ змінюється на наших очах, під впливом глобальної нестабільності, зокрема агресії Росії проти України», – заявила міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз.

У жовтні 2024 року країни «Великої сімки» погодили план надання кредитів Україні. У березні цього року Рівз та український міністр фінансів Сергій Марченко узгодили деталі внеску Великої Британії.

Платіж став другим з трьох етапів на £2,26 мільярда. Перший платіж здійснили 6 березня, тоді як останній – заплановано на наступний рік.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі заявив, що цього року Британія надасть Україні £4,5 мільярда, котрі спрямують на закупівлю систем протиповітряної оборони, артилерії та запасних частин для техніки та іншого обладнання.

Крім того, Британія надає допомогу у закупівлі радарних систем, протитанкових мін та сотень тисяч безпілотників через своє Міністерство оборони.

Нагадаємо, Головний дипломат Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що ЄС знайшов можливість забезпечити до двох третин від двох мільйонів артилерійських снарядів, про які просив президент України Володимир Зеленський у березні.