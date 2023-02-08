Британія розпочне підготовку українських пілотів та морських піхотинців

Ріші Сунак та Володимир Зеленський в Києві, 19 листопада 2022 року

Уряд Британії підтведив ймовірність передачі Україні далекобійної зброї

У Великій Британії підтвердили сьогоднішній візит українського президента Володимира Зеленського. Про це йдеться на сайті уряду.

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Країна розпочне підготовку українських морських піхотинців.

«Він (прем'єр-міністр Ріші Сунак – «Главком») також запропонує розпочати негайну програму підготовки морських піхотинців. Це навчання буде доповненням до програми навчання новобранців, яка вже діє у Великій Британії, в межах якої за останні шість місяців 10 тисяч українських військовослужбовців було приведено у бойову готовність, а цього року планується підвищити кваліфікацію ще 20 тисяч українських солдатів. Велика Британія продовжить роботу зі Збройними силами України та міжнародною спільнотою над розширенням програми у 2023 році», – йдеться у тексті.

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Крім того, повідомляється, що у межах сьогоднішніх переговорів, прем'єр-міністр запропонує підтримати пропозицію Великої Британії щодо навчання українських військовослужбовців, зокрема поширити її на пілотів винищувачів, щоб Україна могла захищати своє небо й у майбутньому.

«Навчання дасть змогу пілотам у майбутньому керувати сучасними винищувачами стандарту НАТО. У межах цих довгострокових інвестицій Велика Британія працюватиме з Україною та міжнародними союзниками, щоб координувати колективну підтримку для задоволення оборонних потреб України», – зазначають в уряді.

Також уряд підтведив ймовірність передачі далекобійної зброї.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відвідає Велику Британію. Попередньо відомо, що український президент зустрінеться з прем’єром країни Ріші Сунаком і виступить з промовою в парламенті.Також, за даними ЗМІ, глава держави зустрінеться з українськими воїнами, які проходять підготовку у Британії.

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Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія вже не виключає надання Україні винищувачів.

А прем’єр-міністр країни Сунак заявив, що односторонні пропозиції Росії щодо припинення вогню треба ігнорувати, принаймні до повного виведення окупантів з території України.

Нагадаємо, що в четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення – Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США. Глава Європейської Ради запросив Зеленського особисто відвідати саміт у Брюсселі. За даними деяких ЗМІ, Зеленський погодився.

Після цього, серед офіційних осіб Європейського Союзу спалахнули взаємні звинувачення після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя цього тижня.

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До слова, першими далекобійні ракети Україні передали США.