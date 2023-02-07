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Витік інформації про візит Зеленського до Брюсселю спровокував сварку в ЄС – The Guardian

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Витік інформації про візит Зеленського до Брюсселю спровокував сварку в ЄС – The Guardian
фото з відкритих джерел

У четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де обговорять ситуацію в Україні

Серед офіційних осіб Європейського Союзу спалахнули взаємні звинувачення після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя цього тижня. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що поїздку планували в суворій таємниці через побоювання за безпеку Зеленського. Однак приблизно за 48 годин до обговорюваної поїздки до Брюсселя про візит повідомили італійські ЗМІ, а пізніше про це в Twitter заявила Європейська народна партія, правоцентристська група євродепутатів.

«Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати вас у Брюсселі, пане президенте», – йшлось у дописі.

Публікацію швидко видалили, але її скріншот опублікувало Politico.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, який організовує саміти ЄС, вважає відповідальним за витік інформації Європейський парламент. Його речник не підтвердив і не спростував візит, повторивши, що є відкрите запрошення президента Зеленського відвідати Брюссель.

«Ця сварка стала створила проблеми для президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли, чиїх представників звинувачують у витоку інформації. Вона також є членом групи EPP, яка коротко оприлюднила візит», – зазначає The Guardian.

Нагадаємо, в четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення – Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США. 

Глава Європейської Ради запросив Зеленського особисто відвідати саміт у Брюсселі.

Два анонімні джерела в законодавчому органі ЄС повідомили Associated Press, що Європарламент готується до можливого візиту Зеленського.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Зеленський тільки раз виїжджав з України – 21 грудня до США. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Теги: Володимир Зеленський Брюссель Європейський союз

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