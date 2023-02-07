Витік інформації про візит Зеленського до Брюсселю спровокував сварку в ЄС – The Guardian

У четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де обговорять ситуацію в Україні

Серед офіційних осіб Європейського Союзу спалахнули взаємні звинувачення після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя цього тижня. Про це повідомляє The Guardian.

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Зазначається, що поїздку планували в суворій таємниці через побоювання за безпеку Зеленського. Однак приблизно за 48 годин до обговорюваної поїздки до Брюсселя про візит повідомили італійські ЗМІ, а пізніше про це в Twitter заявила Європейська народна партія, правоцентристська група євродепутатів.

«Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати вас у Брюсселі, пане президенте», – йшлось у дописі.

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Публікацію швидко видалили, але її скріншот опублікувало Politico.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, який організовує саміти ЄС, вважає відповідальним за витік інформації Європейський парламент. Його речник не підтвердив і не спростував візит, повторивши, що є відкрите запрошення президента Зеленського відвідати Брюссель.

«Ця сварка стала створила проблеми для президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли, чиїх представників звинувачують у витоку інформації. Вона також є членом групи EPP, яка коротко оприлюднила візит», – зазначає The Guardian.

Нагадаємо, в четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення – Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США.

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Глава Європейської Ради запросив Зеленського особисто відвідати саміт у Брюсселі.

Два анонімні джерела в законодавчому органі ЄС повідомили Associated Press, що Європарламент готується до можливого візиту Зеленського.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Зеленський тільки раз виїжджав з України – 21 грудня до США. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.