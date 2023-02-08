Зеленський сьогодні відвідає Британію

Ріші Сунак та Володимир Зеленський в Києві, 19 листопада 2022 року

Глава держави зустрінеться з прем’єром Сунаком та українськими воїнами, які проходять підготовку у Британії

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибуде до Великої Британії. Про це повідомляє BBC з посиланням на канцелярію британського прем’єра.

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Попередньо відмоо, що український президент зустрінеться з прем’єром країни Ріші Сунаком і виступить з промовою в парламенті.

Також, за даними ЗМІ, глава держави зустрінеться з українськими воїнами, які проходять підготовку у Британії.

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Раніше повідомлялося, що Велика Британія вже не виключає надання Україні винищувачів.

А прем’єр-міністр країни Сунак заявив, що односторонні пропозиції Росії щодо припинення вогню треба ігнорувати, принаймні до повного виведення окупантів з території України.

Нагадаємо, що в четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення – Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США. Глава Європейської Ради запросив Зеленського особисто відвідати саміт у Брюсселі. За даними деяких ЗМІ, Зеленський погодився.

Після цього, серед офіційних осіб Європейського Союзу спалахнули взаємні звинувачення після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя цього тижня.