Втік на Львівщину, щоб допомагати окупантам: перед судом постане переселенець

Підозрюваному обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави

Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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Слідство встановило, що у травні 2022 року мешканець Донецької області переїхав на Львівщину як внутрішньої переміщена особа. Проживаючи в одному із населених пунктів області, обвинувачений допомагав представникам так званої «ДНР».

Чоловік встановив контакт із представником терористичної організації та передавав йому відомості про місцерозташування, способи пересування і маскування підрозділів ЗСУ на території Лиманської територіальної громади (Донецька область).

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Наразі йому обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Раніше повідомлляося, що жителька Києва здавала російським спецслужбам місця дислокації українських військових. Прокурори в суді довели, що жінка здійснювала фото- та відеозйомку об’єктів, на яких розміщувалися підрозділи Збройних сил України на території Києва та Київської області.