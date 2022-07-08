Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 8 липня

Російські військові продовжують обстріл окупованих населених пунктів Херсонщини та намагаються повернути звільнені території

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Окупанти завдали удар по одному з районів Харкова. Були нічні обстріли Слов'янська та Бахмута, дев'ять артобстрілів позицій наших військових на Луганщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Чернігівщина

Вночі кулеметний обстріл територій поблизу с. Сеньківка (Чернігівський район). Без жертв. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Сумщина

Вчора ввечері – артобстріл Білопільської громади, а близько 23.00 – стрільба на кордоні Шалигинської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Дніпропетровщина

Ворог знову обстріляв дві громади Криворізького району – Апостолівську та Зеленодольську. У Зеленодольську поцілили по парковій зоні та дачному масиву. Попередньо, без постраждалих.

Харків

Вечірній обстріл Немишлянського району із РСЗВ, пошкоджені житлові будинки, є загиблі і поранені. По області вночі ворог вдарив по Циркунах, одна людина постраждала, одна загинула. Поранених протягом доби по області дев'ятеро осіб: п'ять – Харків, двоє – Чугуївський район, Циркуни – дві особи.

Загинуло четверо особи, із них троє – в Харкові, одна — в Циркунах.

Луганщина

За ніч – дев'ять артобстрілів позицій наших військових. З усіх видів важкого озброєння ворог не припиняє вогневі атаки по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію.

Донеччина

Нічні обстріли Слов'янська та Бахмута. Щонайменше одна людина загинула (Слов'янськ), четверо поранені (Бахмут, у т.ч.одна дитина).

За добу – шестеро загиблих, 21 поранений цивільний. Це результат обстрілів рашистів, які вони здійснили з танків, мінометів, артилерії, а також застосувавши авіа ракету «Нурс», ЗРК С-300, РСЗВ «Град», «Торнадо-С» по Авдіївці, Слов’янську, Торецьку, Соледару, Краматорську та іншим населеним пунктам.

Пошкоджено 47 об’єктів, серед яких 16 приватних житлових будинків, 20 багатоквартирних, два об'єкти Авдіївського коксохімічного заводу, об'єкти залізниці, чотири автомобілі, амбулаторія, котельня, стадіон, дитсадок.



Миколаївщина

Сьогодні зранку у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. Баштанський район: також зранку обстріли смт Березнегувате. За попередньою інформацією є руйнування об‘єктів інфраструктури, житлових будинків. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Вчора ввечері – обстріли у Широківській громаді. Потерпілих немає. У Миколаївському районі вчора внаслідок обстрілів села Українка Галицинівської громади загинуло дві людини.

Херсонщина

Російські військові продовжують обстріл окупованих населених пунктів Херсонщини та намагаються повернути звільнені території. Також активно триває обстріл сусідніх регіонів.

Через обстріли багато сіл Калинівської, Великоолександрівської, Нововоронцовської, Високопільської ТГ на межі знищення. Стабільно тяжка ситуація і у Новій Каховці, Скадовську, Бериславі.

Протягом доби вибухи будо чутно у Херсоні, передмістя було охоплено пожежами, пожежі виникли і у Бериславському районі: горіли поля, ліси, села.

Нагадаємо, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.