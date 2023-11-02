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ЗСУ зупинили десять ворожих атак на двох напрямках – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ зупинили десять ворожих атак на двох напрямках – Генштаб
Запеклі бої точаться на Куп'янському напрямку у Харківській та Луганській області
фото: Генштаб

У районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто

На Мар'їнському напрямку за добу українські захисники відбили 20 атак ворога, наступ ЗСУ під Бахмутом триває. 
Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов під час телемарафону.

ЗСУ продовжуються штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворога втрат і закріплюють на досягнутих рубежах. Проте окупанти намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Загалом на Бахмутському напрямку воїни відбили 15 атак противника.

За словами спікера, на Мелітопольському напрямку продовжується наступальна операція ЗСУ. У районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто. Безуспішними для окупантів були наступальні дії районах Сєверного та Первомайського. На цій ділянці фронту було відбито за добу сім атак ворога.

На Мар'їнському напрямку окупанти вели наступальні дії, але безуспішно. ЗСУ відбили 20 атак за добу. 

Також запеклі бої точаться на Куп'янському напрямку у Харківській та Луганській області. Там захисники зупинили 10 ворожих атак.

У жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Він став наймасштабнішим з 2014 року.

Триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. За добу ворог завдав п’ять ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти Андрій Ковальов наступ росіяни війна Донеччина

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