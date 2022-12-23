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Іран збирається збільшити поставки передових озброєнь РФ — розвідка Ізраїлю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Іран збирається збільшити поставки передових озброєнь РФ — розвідка Ізраїлю
Ізраїльський лідер висловив занепокоєння посиленням зв'язків між Росією та Іраном
фотоз відкритих джерел

Тегеран намагається приховати поставки зброї під завісою таємності

Іран готує розширення поставок передових видів озброєнь Росії. Про це заявив глава ізраїльської розвідки (Мосад) Давід Барнеа,повідомляє Vesty.co.il.

«Тегеран має далекосяжні плани щодо розширення поставок передових систем озброєння Росії. При цьому він намагається приховати цю діяльність під завісою таємності», – зазначив Барнеа.

Він також присвятив окрему частину своєї промови спробам Ірану наростити ядерний потенціал.

«Ми по різних каналах застерігаємо про наміри Ірану розширити свій ядерний проєкт та збагачення урану, а також про намір іранського режиму активізувати напади на дружні Ізраїлю мусульманські країни регіону», – додав глава Мосаду.

Зазначається, що вчора відбулася телефонна розмова між лідером Лікуда Біньяміном Нетаньягу та президентом Росії Володимиром Путіним. Ізраїльський лідер висловив занепокоєння посиленням зв'язків між Росією та Іраном, у тому числі на сирійському напрямі.

Як повідомлялося, Іран вже використовує залежність Росії від систем озброєнь іранського виробництва, щоб просити Росію про допомогу у своїй ядерній програмі.

Теги: Іран зброя росія війна

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