ЗСУ повернули раніше окуповані території в районі Бахмута (відео)
Сили оборони мають успіхи та просування вперед на Бахмутському напрямку
Українські військові просуваються на Бахмутському напрямку, відвойовуючи в окупантів раніше захоплені території. У цьому їм допомагають протитанкові комплекси NLAW і Javelin. Про це розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.
«Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території», – наголосив Сирський.
Також генерал показав відео роботи третьої ОШБр на околицях міста Бахмут, де військові використали західні протитанкові комплекси NLAW та Javelin.
«Два постріли з NLAW та Javelin – і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт», – додав Сирський.
Нагадаємо, ЗСУ просунулися вглиб на Бахмутському напрямку.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, там тривають важкі бої.
Українські військові утримують ініціативу на Бахмутському напрямку, хоча ворог чинить шалений опір. Зокрема, ЗСУ за минулу добу знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». На першій та другій лініях оборони українського фронту перебувають близько 180 тис. російських солдатів.
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