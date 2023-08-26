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У польських потягах пролунав гімн Росії та слова Путіна (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У польських потягах пролунав гімн Росії та слова Путіна (відео)
Зловмисник зламав систему безпеки залізничного руху
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Речниця залізниці запевнила у хакерській атаці

У Польщі, у районі міста Шецин хакер зламав залізничні частоти, транслював сигнали про аварійну зупинку поїздів, а між ними – гімн Росії та слова диктатора Володимира Путіна: «За побєду, ура». Про це повідомляє польська газета Wyborcza із посиланням на інформацію від залізничників.

Зловмисник приблизно о 21 годині 25 серпня зламав систему безпеки залізничного руху «Радіо-Стоп» і, використовуючи залізничні частоти, почав з власної рації майже постійно передавати сигнал тривоги. Звук було чутно як у поїздах, так і на дорожніх постах. Сигнал зупинив два поїзди, а вже близько десятої вечора в радіотелефонах зазвучав гімн Росії. Потім схожий інцидент стався в інших частинах Польщі, зокрема у Великопольщі.

Речниця польської залізниці підтвердила журналістам, що сталася хакерська атака. За її словами, до 23:30 було примусово зупинено понад 20 потягів, нормальний залізничний рух у районі Щецина відновили близької другої ночі.

Раніше повідомлялося, що хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні.

Нагадаємо, що хакери зламали російське ТБ під час трансляції параду в Москві. Завдяки зусиллям небайдужих, російські військові крокували по Червоній площі під гасло «Слава Україні»

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Теги: Польща радіо залізниця хакер

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