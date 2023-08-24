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Вадим Денисенко Журналіст

Путін збожеволів, або остаточно перестав бути самостійною фігурою

glavcom.ua
Путін, ймовірно, особисто дав наказ про ліквідацію Пригожина
фото з відкритих джерел

Про вбивство Пригожина

1. До сьогоднішнього дня всі знали одну непорушну істину: Путін завжди дотримував свого слова. А життя Пригожина – персональна гарантія Путіна.

2. Вбивство Пригожина (збиття літака, де він міг бути) повністю перекреслює головну політичну історію Путіна, як людини, яка тримає слово, яке особисто дане комусь (про комізм ролі Лукашенка годі й говорити).

3. Що могло статися? Або Путін збожеволів, або остаточно перестав бути самостійною фігурою.

4. Для нас це означає тільки одну річ: яструби (як би це не дивно було говорити про росіян) починають перемагати. Але це не значить, що це посилює росіян. Вони грають в максимальну ескалацію.

5. В наших широтах всі починають писати, як здорово, що знищили Пригожина. Для нас важливіше інше: як виглядатиме конфігурація російськоі влади після цього. Поки рано давати висновки, але все виглядає так, що Путін (чи людина схожа на Путіна) перетворюється на людину, яка має радитися про все з «усіма». Поки рано давати висновки, але тенденція така, що все це говорить, що ознаки прихованого ГКЧП-2. От тільки швидкої розвʼязки не буде.

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Джерело
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Теги: путін вбивство Євген Пригожин

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Вадим Денисенко

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