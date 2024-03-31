Росія запускає по Україні «Циркони»: Буданов пояснив мету

У Криму є щонайменше кілька пускових установок для запуску «Цирконів»

Російські загарбники атакують Україну протикорабельними ракетами «Циркон», щоб пробити нашу систему протиповітряної оборони. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в етері телеканалу «Рада».

«Ракета «Циркон» насамперед – це протикорабельна ракета. У неї досить серйозні тактико-технічні характеристики. Використовуючи «Циркони», Російська Федерація сподівається, що вона зможе пробити нашу систему протиповітряної оборони – ось і вся логіка, і нічого іншого там немає», – зазначив Буданов.

За його словами, у тимчасово окупованому Криму розміщені кілька пускових установок, із яких Росія завдає ударів «Цирконами».

«Технічні можливості запускати «Циркони» по Україні в Росії є в тимчасово окупованому Криму. Там є як мінімум кілька пускових установок для запуску цих ракет – берегові ракетні комплекси, які можуть застосовувати ракети «Циркон», – сказав головний розвідник країни.

Нагадаємо, 25 березня Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами «Циркон».

До слова, українські захисники запевнили, що мають усю необхідну техніку для збивання російських протикорабельних гіперзвукових ракет ЗМ22 «Циркон».