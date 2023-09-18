Буданов відповів, коли ЗСУ можуть розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом

Операція з розриву сухопутного сполучення між Росією і окупованим Кримом може бути завершена до настання зими

Буданов: «Всупереч тому, що РФ декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву»

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів виданню The Economist, що Збройні сили мають можливість розірвати сухопутний коридор між Росією та окупованим Кримом до початку зими. Натомість росіяни у відчаї передчасно розгорнули резерви. Про це заявив Буданов в інтерв’ю The Economist.

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Повідомляється, що Україна, ймовірно, вже використала обмежену кількість своїх резервних військ, але Росія зараз, здається, у відчаї, і задіяла недостатньо сильні резерви, які вона не планувала розгортати до кінця жовтня.

«Всупереч тому, що РФ декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву», – підкреслив очільник ГУР.

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Він уточнив, що 25-та загальновійськова армія Росії, яку передчасно розгорнули на східному фронті навколо Лиману і Куп'янська, наразі має лише 80% від запланованого чисельного складу особового складу та 55% від необхідної кількості техніки.

Крім того, Буданов вважає, що повільний темп просування проти добре озброєного та добре підготовленого противника є відображенням реальності. Він не розуміє тих, хто передбачав швидкий розпад російських ліній.

«Олівець сильний чи слабкий? Це залежить від того, як на нього дивитися. Контрнаступ триває. В України ще є час. До настання брудного сезону ще більше місяця. І це факт», – каже головний розвідник.

Нагадаємо, що вночі 13 вересня ЗСУ уразили великий російський десантний корабель і підводний човен РФ. У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.

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Знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. Командування ССО розповіло, як проводилася ця операція.

Крім того, зранку 14 вересня у російському міноборони заявили про нібито знищення 11 безпілотників над Кримом. Окупанти звинуватили ЗСУ у спробі атакувати патрульний корабель Чорноморського флоту «Сергій Котов».