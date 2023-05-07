Захарова влаштувала істерику через заяву Буданова

Речниця МЗС РФ відреагувала на слова глави української розвідки

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова влаштувала чергову історику через заяву голови української розвідки Кирила Буданова. Про це вона написала у себе у Telegram.

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Захарову розлютило висловлювання голови Головного управління розвідки Кирила Буданова, який пообіцяв «вбивати росіян» до перемоги у війні з агресорами.

Речниця МЗС РФ, у притаманній для росіян манері, втягнула у свій скандал Сполучені Штати Америки та в чергове у всьому звинуватила Білий дім.

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«Це прямий удар по Білому дому. Київський режим заявив про те, що адміністрація Байдена спонсорує тероризм», – написала Захарова.

Раніше очільник ГУР України Кирило Буданов підкреслив, що ліквідація росіян, які причетні до повномасштабної війни та смертей українців продовжиться у будь-якій точці світу. Так він заявив про причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських публічних прихильників війни проти України, зокрема, замах на Захара Прилєпіна 6 травня.