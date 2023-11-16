Частина Херсона після обстрілу залишилась без світла

Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи завтра зранку

Після масованого обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ є, зокрема, пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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«Кількість поранених уточнюється. Будьте обережні! Бережіть себе і своїх близьких», – йдеться в повідомленні.

Очільник місцевої ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через російські обстріли Херсон частково знеструмлено.

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«Без світла залишилися деякі райони міста», – зазначив він.

Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи завтра зранку.

Нагадаємо, триває 631-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 62 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав дев'ять ракетних та 31 авіаційний ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.