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Генерал-майор ЗСУ повідомив на скільки просунулася лінія фронту на півдні

Альона Боженко
glavcom.ua
Генерал-майор ЗСУ повідомив на скільки просунулася лінія фронту на півдні
Упродовж двох останніх тижнів знищено понад 1 800 російських військових
фото ілюстративне

Українські військові звільнили 13 населених пунктів окупованого півдня

Станом на 12 вересня лінія фронту на півдні України просунулася на 12 кілометрів, звільнено понад 500 квадратних кілометрів окупованих територій півдня. Про це повідомив генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко, передає «Суспільне».

За словами Марченка, завдяки вдалому плануванню Оперативного командування «Південь», українські військові звільнили 13 населених пунктів окупованого півдня.

«Упродовж двох останніх тижнів знищено понад 1 800 російських військових, збиті два літаки, два гелікоптери. Знищені понад 120 танків, понад 130 артилерійських систем, понад 20 реактивних систем залпового вогню. Завдяки сучасній техніці, що нам надають міжнародні партнери, артилерійськими ударами ЗСУ були знищені мости, 150 командних пунктів РФ, близько 70 баз, де зберігаються боєприпаси», – сказав він.

За його словами, відповідно до зведення Головного управління розвідки, є підтвердження того, що російські офіцери, які командують на Херсонському напрямку, морально дуже пригнічені.

«Наскільки нам відомо, їм дали команду не відкривати вогонь, а проводити перемовини з українськими військовим та звільняти окуповані території», – додав він.

Нагадаємо, від перших чисел вересня і до сьогодні ЗСУ вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на сході та на півдні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Разом з тим 12 вересня Сили оборони успішно відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка.

Теги: ЗСУ війна військові

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