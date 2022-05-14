Луганщина: рашисти силоміць депортують мешканців Попасної

Людей утримують проти їхньої волі

Російські загарбники у Попасній розшукують місцевих та вивозять на окуповану територію Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«У захопленій Попасній орки оголосили полювання на мирних мешканців. Бойовики обстежують руїни в пошуках живих людей і під дулами автоматів вивозять на окуповані, ще у 2014 році, території – до Первомайська та Стаханова. Людей утримують проти їхньої волі», – розповів він.

За його словами, родичі не можуть з ними зв‘язатися. «Що відбувається з тими, хто перебуває у загарбників – невідомо», – додає він.

Нагадаємо, 13 травня військові на Луганщині збили ударний вертоліт окупантів.

Нагадаємо, за повідомленням американського Інститут вивчення війни (ISW) президент Росії Володимир Путін, ймовірно, найближчими місяцями спробує приєднати до Росії окуповані території на Півдні та Сході України.