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Часу обмаль: мер Мелітополя терміново звернувся до чоловіків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Часу обмаль: мер Мелітополя терміново звернувся до чоловіків
Фото: nzl.theukrainians.org

Федоров вважає, що мета окупантів – мобілізація українських чоловіків в якості «гарматного м’яса»

Після оголошеної Путіним мобілізації окупанти на блокпості у Василівці Запорізької області перестали пропускати чоловіків від 18 до 35 років в бік Запоріжжя. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, який закликав чоловіків до 35 років негайно залишити окуповану територію.

Федоров вважає, що мета окупантів – мобілізація українських чоловіків в якості «гарматного м’яса» на фронт. «У 2014 році у так званих ЛНР/ДНР окупанти влаштовували справжнє полювання на чоловіків. Те ж саме вони вчинять і на ТОТ Запорізької та Херсонської областей», – написав він.

За словами мера Мелітополя, необхідно вже зараз або намагатись виїжджати в бік Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях – в бік Грузії через тимчасово окупований Крим. ««Чоловікам віком до 35 років рекомендуємо негайно покинути окуповану територію маршрутом Крим-Грузія. Вже сьогодні на ворожому блок-пості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в сторону Запоріжжя. Й така практика буде продовжуватись. Часу залишилось обмаль», – підкреслив мер.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. 

Як повідомлялося, під час мобілізації в Росії можуть призвати до мільйона людей. Саме про це йдеться у сьомому пункті указу президента РФ Володимира Путіна. 

Теги: Запоріжжя окупанти мобілізація фронт

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