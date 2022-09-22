ЗМІ дізналися, про що йдеться в таємному пункті указу про мобілізацію в РФ 

Путін може призвати не 300 тис. осіб гарматного м'яса, а мільйон

Під час мобілізації в Росії можуть призвати до мільйона людей. Саме про це йдеться у сьомому пункті указу президента РФ Володимира Путіна. Про це пише російське видання Meduza з посиланням на адміністрацію президента-диктатора. Мовляв, кількість росіян, яких планують мобілізувати узгоджували довго і зупинились на мільйоні осіб.

«Цифра була виправлена кілька разів і в підсумку зупинилася на мільйоні», – йдеться у повідомленні.

Тим часом Кремль відреагував на інформацію про плани мобілізувати мільйон людей і запевняє, що це буцімто неправда. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков назвав брехнею інформацію про плани мобілізувати мільйон людей. Про це пишуть російські ЗМІ.

Вчора кремлівський речник Пєсков повідомив, що сьомий пункт указу Путіна призначений «для службового користування». Офіційно про його зміст сказали лише те, що в ньому йдеться про кількість людей, які можуть бути призвані в армію.

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу лише на словах сказав, що планують мобілізувати 300 тис. громадян. У тексті указу цього немає. Натомість є ось цей загадковий сьомий пункт, який власне і стосується кількості мобілізованих і він досі неопублікований.

Нагадаємо, відправляючи російських чоловіків на війну проти України, диктатор Путін одразу вирішив задобрити жінок – надавши їм матеріальну допомогу.

Як відомо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.