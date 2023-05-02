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Коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС. Чехія назвала терміни

Діана Гасюк
glavcom.ua
Коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС. Чехія назвала терміни
Переговори щодо вступу України до Євросоюзу можуть розпочатись уже цьогоріч
фото з відкритих джерел

Переговори щодо вступу України до Євросоюзу можуть розпочатись уже цьогоріч, якщо вдасться переконати всіх його членів

Вступ України до ЄС може початися найближчим часом, якщо вдасться переконати всі країни-члени ЄС. Країна має виконати всі необхідні умови. Про це сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Euractiv.

«Я можу собі це уявити, але має бути консенсус у всьому ЄС-27», – сказав Ліпавський.

Він зазначив, що багато країн ЄС налаштовані скептично, однак Чехія намагається розвіяти їхні страхи.

За словами Ліпавського, Україна повинна буде виконати всі умови й «не зможе користуватися жодними послабленнями» в цьому відношенні.

Нагадаємо, Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС у 2022 році. Минулого року вона отримала сім рекомендацій від Брюсселя, яких слід дотримуватися, щоб наблизитися до членства в блоці.

Зокрема, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у січні цього року заявила, що Україна досягла значного прогресу у виконанні тих рекомендацій, які стосуються внутрішньої політики та судової системи, таких як боротьба з корупцією та процедура затвердження суддів Конституційного суду України.

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Теги: Україна Чехія

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