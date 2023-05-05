Президент Чехії зробив подарунок Зеленському під час візиту до України (фото)
Зеленський отримав самозарядний пістолет калібром 9 мм, розроблений у Чехословаччині
Очільник Чехії Петр Павел подарував українському лідеру Володимиру Зеленському пістолет CZ 75. Про це чеський лідер написав у Twitter.
«З 24 лютого 2022 року Україна захищає власну свободу, суверенітет, а також безпеку і стабільність Європи. Пишаюся, що чеські гвинтівки та пістолети допомагають їм у боротьбі з самого початку. На знак поваги до героїзму українців передав легендарний CZ 75 порядковий номер 22 Володимиру Зеленському, кавалеру Ордена Білого Лева, який стоїть на чолі своєї нації», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел під час візиту до Україні залишив послання росіянам на військовій техніці. Він написав: «Їдьте додому, доки не пізно».
А також висловив обурення, що Україні постачається мало снарядів.
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