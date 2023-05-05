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Президент Чехії зробив подарунок Зеленському під час візиту до України (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент Чехії зробив подарунок Зеленському під час візиту до України (фото)
Президент Чехії Петр Павел та очільник України Володимир Зеленський
фото: Петр Павел / Twitter

Зеленський отримав самозарядний пістолет калібром 9 мм, розроблений у Чехословаччині 

Очільник Чехії Петр Павел подарував українському лідеру Володимиру Зеленському пістолет CZ 75. Про це чеський лідер написав у Twitter.

«З 24 лютого 2022 року Україна захищає власну свободу, суверенітет, а також безпеку і стабільність Європи. Пишаюся, що чеські гвинтівки та пістолети допомагають їм у боротьбі з самого початку. На знак поваги до героїзму українців передав легендарний CZ 75 порядковий номер 22 Володимиру Зеленському, кавалеру Ордена Білого Лева, який стоїть на чолі своєї нації», – йдеться в повідомленні.

Президент Чехії зробив подарунок Зеленському під час візиту до України (фото) фото 1

 

CZ 75 – самозарядний пістолет калібром 9 мм, розроблений у Чехословаччині у 1975 році. Набув широкого поширення у всьому світі. У Чехії його використовує переважно поліція. Загалом було випущено 1 млн штук.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел під час візиту до Україні залишив послання росіянам на військовій техніці. Він написав: «Їдьте додому, доки не пізно». 

А також висловив обурення, що Україні постачається мало снарядів.

Теги: Петр Павел Володимир Зеленський Чехія Україна війна

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