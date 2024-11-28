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У Києві ППО працює по ударних дронах

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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У Києві ППО працює по ударних дронах
Російські війська запустили ударні безпілотники на територію України,
Фото з відкритих джерел

Про ворожі дрони в Києві та районі військові повідомили о 22:42.

Російські війська запустили ударні безпілотники на територію України, ліквідувати їх у Києві намагається протиповітряна оборона. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко та Повітряні сили ЗСУ.

Про ворожі дрони в Києві та районі військові повідомили о 22:42.

«На правому березі міста працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко. 

Нагадаємо, у Покровському районі окупанти розстріляли ще чотирьох українських військових. Під час штурму четверо українських військових вимушено здались у полон, однак окупанти їх розстріляли.

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Теги: Київ системи ППО дрон

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