У Києві ППО працює по ударних дронах

Про ворожі дрони в Києві та районі військові повідомили о 22:42.

Російські війська запустили ударні безпілотники на територію України, ліквідувати їх у Києві намагається протиповітряна оборона. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко та Повітряні сили ЗСУ.

Про ворожі дрони в Києві та районі військові повідомили о 22:42.

«На правому березі міста працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Нагадаємо, у Покровському районі окупанти розстріляли ще чотирьох українських військових. Під час штурму четверо українських військових вимушено здались у полон, однак окупанти їх розстріляли.