Атака на Київщину: поліція показала наслідки (фото)

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки росіян немає

Ворог пошкодив 18 квартир та чотири будинки на Київщині

Сьогодні, 27 листопада, російські війська вчергове обстріляли Київщину. Національна поліція показала наслідки ворожої атаки.

Станом на 8:30 відомо про пошкодження 18 квартир у трьох багатоквартирних та трьох офісних приміщень, чотирьох приватних будинків, чотирьох господарських споруд та гаражного приміщення. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

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Відомо про пошкодження 18 квартир, чотирьох приватних будинків, чотирьох господарських споруд та гаражного приміщення фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Зазначається, що на місцях влучань працюють шість слідчо-оперативних груп, групи реагування патрульної поліції районних управлінь, а також вибухотехніки поліції Київщини.

Нагадаємо, під час нічної атаки російських безпілотників на Київ уламки збитих дронів впали в Дніпровському районі столиці. Внаслідок падіння уламків БпЛА була серйозно пошкоджена будівля, постраждали двоє осіб. Одного з них госпіталізували.

Також у ніч на 26 листопада уламки збитих дронів упали в чотирьох районах Київщини. Пошкоджені приватні будинки, житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, гаражі та автомобіль.

До слова, російські війська завдали авіаційного удару по житловому масиву міста Суми. Внаслідок атаки росіян дві людини загинули.