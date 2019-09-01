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    Події в Україні

    Через ДТП в Кривому Розі загинуло троє людей

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    Через ДТП в Кривому Розі загинуло троє людей

    о 14:48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду

    У Кривому Розі зіштовхнулися два автомобілі марки «Москвич» та «Форд».

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

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    «1 вересня о 14:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася в місті Кривий Ріг, на перехресті Нікопольського шосе та вулиці Літке. За вказаною адресою направлено чергове відділення 26 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

    По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що на перехресті проїжджої частини, зіштовхнулося два автомобілі марки «Москвич» та «Форд», – сказано в повідомленні. 

    За інформацією рятувальників, у результаті смертельної ДТП загинув водій авто «Москвич» та водій і пасажир автомобілю «Форд».

    Нагадаємо, що на Дніпропетровщині 10 людей травмовано у суботу, 31 серпня, в дорожньо-транспортній події (ДТП) за участю пасажирського автобуса.

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