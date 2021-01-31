31 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

Вважалося, що в цей день потрібно було позбавлятися від нечистої сили

31 січня православні віряни відзначають День пам'яті преподобних Кирила і Марії й святителя Афанасія. У народі – Афанасіїв день або Афанасій-ломонос.

31 січня у світі відзначається Міжнародний день ювеліра. Також сьогодні відзначають День натхнення мистецтвом.

День Афанасія Великого, Опанас Ломиніс

За релігійним календарем сьогодні 31 січня віряни вшановують пам'ять Афанасія Великого. Він був одним з грецьких отців церкви, що належав до Олександрійської школи патристики. Афанасій був архієпископом Олександрійським і наступником єпископа Олександра. Він відомий як найбільш затятий противник аріанства.

У народному календарі 31 січня – день Панаса Ломоноса. Кажуть: «На Ломоноса ніс легко відморозити», «Якщо прийшов Ломоніс, ховай щоки і ніс».

Вважалося, що в цей день потрібно було позбавлятися від нечистої сили: селяни проводили різноманітні обряди, щоб перемогти злих духів, виготовляли обереги.

Всесвітній день ювеліра

31 січня у світі відзначають міжнародне професійне свято майстрів з виготовлення ювелірних виробів — Всесвітній день ювеліра.

Ця професія має дуже довгу історію і вважається однією з найдавніших, адже люди завжди любили себе прикрашати. Ювеліри, на відміну від інших майстрів з обробки матеріалів, таких як ковалі чи різьбярі по каменю, мають справу з дорогоцінними матеріалами.

День натхнення мистецтвом

Також 31 січня відзначають День натхнення мистецтвом. Це неофіційне свято покликане заохотити людей поміркувати над тим, як на них впливає мистецтво.

Оскільки мистецтво буває в багатьох формах, кількість способів святкування Дня натхнення мистецтвом незліченна.

Зокрема, можна відвідати художню галерею чи театральний спектакль або почитати гарну книгу, подивитися фільм чи послухати музику. Також можна почати творити свій шедевр чи навчити когось використовувати інструменти для творчості.

Традиції і звичаї дня

На Афанасьєв день наші пращури виганяли відьом. Вважалося, що в цей період вони літають на шабаш і від зайвих веселощів втрачають пам’ять. Тому господарі, до яких «повадилися літати відьми», запрошували сільських чаклунів. Знахарі приходили вночі і про їхній візит ніхто, крім господаря і господині не повинен був знати, інакше всі старання будуть марними.

Опівночі знахар починав заговорювати труби (саме через них, згідно з повір’ям, відьми влітають в житло), забивал клини, розсипал заздалегідь зібрану з семи печей золу, читал спеціальний змову.

Щоб налякати відьом дівчата вночі били у дзвони.

Цей період вважали половиною зими відносно корма для домашньої худоби. Дбайливі господарі переглядали запаси, якщо їх залишалося більше половини, то можна було не переживати і спокійно чекати весняного випасу. Якщо ж запасів було менше, то годувати худобу намагалися дбайливіше.

Народні прикмети

Заметіль у цей день віщує прихід пізньої весни

Якщо на Афанасія відлига – літо буде непогожим, і урожай картоплі буде дуже поганим

Ворони 31 січня кружляють зграями високо – мороз протримається достатньо довго

Якщо людина народилася 31 січня, щоб захистити себе від злих сил, повинна носити талісман з аквамарином і гранатом

Якщо на Афанасія захід – чистий, і в цей день вдарив мороз – прикмета до того, що морозна погода протримається ще дуже довго

Якщо хлопець не встиг посвататися до вподобаної дівчини до 31 січня, то до Масляної весілля не зіграють

В цей день не можна проводити операції – можливо нещастя. Судитися також не слід

Якщо на Афанасія охрестити хлопчика – це погана прикмета, оскільки в майбутньому можна накликати на нього чоловічу слабкість

Справляти новосілля 31 січня – в новому будинку будуть сварки

Ввечері на побачення краще не йти – відьма може вкрасти

Якщо людина народиться в цей день, то буде хорошим воїном

Якщо опівдні 31 січня виглянуло сонце – бути ранній весні. Хурделиця – весна буде пізньою

Захід на ясному небі – будуть сильні і тривалі морози

Якщо навколо місяця і сонця 31 січня – коло, буде ще більше похолодання.

Що категорично не можна робити?

Не можна викидати сміття після заходу сонця. Вважається, що саме до сміття чомусь тяжіє всяка дрібна нечиста сила, яка активізується після півночі. Прикмета застерігає, якщо його почати виносити, то всякі гади можуть розбігтися по всій квартирі і чистити доведеться все. А ось в світлий час доби можна викидати все без побоювань.

Не можна заглядати у розбите дзеркало. Наші предки вважали, що в дзеркалі відбивається ще й душа людська. І всі спотворення, осколки та тріщини можуть душі нашкодити. Як мінімум – послабити її захист перед всякою нечистю.

Не можна їсти з ножа. Ніж – не столове приладдя, а інструмент. І пряма взаємодія з таким інструментом вливає в людину агpесивну і бoйову енергію.

Не можна готувати в поганому настрої. Їжа дуже сприйнятлива до енергетики кухаря. Так що в процесі приготування можна її зовсім випадково зарядити як на щось хороше, так і на щось погане. Саме тому під час готування потрібно всі думки відкидати і зосереджуватися на процесі.

Іменини

31 січня День ангела імені відзначають: Кирило, Євген, Оксана, Марко, Дмитро, Омелян, Іларіон, Максим, Охрім, Маркіян, Марія, Афанасій, Опанас, Олексій.