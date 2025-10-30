Лінія фронту станом на 30 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 59 авіаційних ударів, застосувавши 53 ракети й скинувши 105 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 4208 дронів-камікадзе та здійснили 3003 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

30 жовтня станом на 22:00 відбулося 114 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 60 окупантів, із них 33 – безповоротно. Також українські воїни знищили одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА та бойову броньовану машину, пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки та чотири артилерійські системи, окрім цього, наші воїни уразили два пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів для особового складу окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав десяти авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, а також здійснив 178 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких вісім – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії у районі Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки. Українські захисники зупинили сім ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр, два боєзіткнення досі тривають.

На Слов'янському напрямку

Вісім штурмових дій відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили одну атаку окупантів у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 13 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру. Наші воїни зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 40 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське.

Нагадаємо, триває 1345-й день повномасштабної війни в Україні.