Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 30 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 30 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 30 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 59 авіаційних ударів, застосувавши 53 ракети й скинувши 105 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 4208 дронів-камікадзе та здійснили 3003 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

30 жовтня станом на 22:00 відбулося 114 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 60 окупантів, із них 33 – безповоротно. Також українські воїни знищили одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА та бойову броньовану машину, пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки та чотири артилерійські системи, окрім цього, наші воїни уразили два пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів для особового складу окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках 

З початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав десяти авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, а також здійснив 178 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких вісім – з реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 30 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

Лінія фронту станом на 30 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії у районі Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки. Українські захисники зупинили сім ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 30 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр, два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 30 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Вісім штурмових дій відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

Лінія фронту станом на 30 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили одну атаку окупантів у бік Ступочок.

Лінія фронту станом на 30 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 13 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру. Наші воїни зупинили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 30 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 40 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

Лінія фронту станом на 30 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське.

Лінія фронту станом на 30 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1345-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Готувався до вчинення терактів. У Києві затримано колишнього військового інструктора-іноземця
29 жовтня, 19:13
Чоловік, який постраждав під час вибуху у Луганську
Російські спецслужби почали теракти на окупованих територіях, щоб звинуватити Україну
24 жовтня, 01:00
Улітку військам держави-агресорки вдалося окупувати тільки 0,4% української території
Коли Росія зможе повністю захопити Україну: прогноз The Economist
18 жовтня, 20:57
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11267 танків
Втрати ворога станом на 18 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
18 жовтня, 07:36
В Instagram Найденишев (ліворуч) є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України
Нейтральний російський ковзаняр виявився другом окупанта, який вбиває українців
17 жовтня, 11:55
Штаб допомоги постраждалим працює за адресою: бульв. Лесі Українки, 32-А
У Печерському районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки
10 жовтня, 11:47
Щоб посіяти паніку у прифронтовому місті, військові ворога перевдягнулися у цивільне вбрання
СБУ ідентифікувала командира РФ, який віддав наказ про розстріл цивільних у Куп'янську
9 жовтня, 13:37
Ситуація на фронті 7 жовтня
Лінія фронту станом на 7 жовтня 2025. Зведення Генштабу
7 жовтня, 23:18
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11238 танків
Втрати ворога станом на 7 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
7 жовтня, 07:02

Події в Україні

Росія атакує Суми безпілотниками: є постраждалі, влучання у житлові будинки
Росія атакує Суми безпілотниками: є постраждалі, влучання у житлові будинки
Лінія фронту станом на 30 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 30 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Голова Держетнополітики звинуватив УПЦ МП у затягуванні ліквідації Київської митрополії
Голова Держетнополітики звинуватив УПЦ МП у затягуванні ліквідації Київської митрополії
Удар по Словʼянській ТЕС, ексочільник «Укренерго» вийшов із СІЗО. Головне за 30 жовтня
Удар по Словʼянській ТЕС, ексочільник «Укренерго» вийшов із СІЗО. Головне за 30 жовтня
Росіяни атакували бомбами Словʼянську ТЕС – Зеленський
Росіяни атакували бомбами Словʼянську ТЕС – Зеленський
16 км босоніж та без їжі. «Білі янголи» евакуювали літнє подружжя, яке тікало з-під обстрілів
16 км босоніж та без їжі. «Білі янголи» евакуювали літнє подружжя, яке тікало з-під обстрілів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua