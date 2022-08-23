Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бійці тероборони збили на Запоріжжі ворожий безпілотник

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бійці тероборони збили на Запоріжжі ворожий безпілотник
Чим збили чи як посадили пташку – таємниця
Запорізька окрема бригада тероборони

БПЛА залишився майже неушкодженим 

У Запорізькій області військові територіальної оборони збили ворожий безпілотний літальний апарат. Про це повідомляє Запорізька окрема бригада територіальної оборони. 

«Ось і все! Арьолік долітався і став трофеєм Запорізької окремої бригади територіальної оборони, майже не ушкоджений, крім пропеллера», – йдеться в повідомленні.

Бійці зазначили, що чим збили чи як посадили пташку – таємниця.

«Попрацює тепер на нас», – додають військові.

Нагадаємо, протягом 21 серпня Збройні сили «мінусували» сім БПЛА та ворожий вертоліт.

Триває 181-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Харківщині ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь

Читайте також: 

Теги: ЗСУ безпілотник війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відео певний час не оприлюднювали
ЗСУ показали, як підірвали міст на окупованій території Донеччини (відео)
Вчора, 20:38
Військові знищили ворожий склад боєприпасів в окупованій Новій Каховці
ЗСУ знищили російський склад боєприпасів у Новій Каховці
Сьогодні, 02:22
Збройні сили України знищили вже 1921 танк противника
Бійці ЗСУ вже ліквідували понад 45 500 окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 09:04

Події в Україні

Бійці тероборони збили на Запоріжжі ворожий безпілотник
Бійці тероборони збили на Запоріжжі ворожий безпілотник
Рашисти облаштовують під Херсоном плавучий міст, – британська розвідка
Рашисти облаштовують під Херсоном плавучий міст, – британська розвідка
На окупованій Донеччині згорів черговий склад боєприпасів ворога
На окупованій Донеччині згорів черговий склад боєприпасів ворога
Бійці ЗСУ вже ліквідували понад 45 500 окупантів, – Генштаб
Бійці ЗСУ вже ліквідували понад 45 500 окупантів, – Генштаб
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 23 серпня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 23 серпня
Луганщина: окупанти під час «мобілізації» рвуть паспорти призовників
Луганщина: окупанти під час «мобілізації» рвуть паспорти призовників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Данілов пояснив, навіщо президент забрав у Корбана паспорт
83K
Колаборанти отримують смішні вироки. Чому суд такий добрий?
72K
Президентське подружжя вразило образами під час спільного виходу (фото)
61K
Феєричне влучання: Хлань повідомив деталі удару по Антонівському мосту
59K
Окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті
54K
Пропагандист Соловйов нарешті визнав, ким він є насправді (відео)

Новини

Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
Вчора, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
Вчора, 20:33
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
Вчора, 18:55
Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
Вчора, 15:00
Окупанти частково просунулися на Миколаївщині і гатять на усіх напрямках Донеччини
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту