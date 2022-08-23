Бійці тероборони збили на Запоріжжі ворожий безпілотник

Чим збили чи як посадили пташку – таємниця

БПЛА залишився майже неушкодженим

У Запорізькій області військові територіальної оборони збили ворожий безпілотний літальний апарат. Про це повідомляє Запорізька окрема бригада територіальної оборони.

«Ось і все! Арьолік долітався і став трофеєм Запорізької окремої бригади територіальної оборони, майже не ушкоджений, крім пропеллера», – йдеться в повідомленні.

Бійці зазначили, що чим збили чи як посадили пташку – таємниця.

«Попрацює тепер на нас», – додають військові.

Нагадаємо, протягом 21 серпня Збройні сили «мінусували» сім БПЛА та ворожий вертоліт.

Триває 181-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Харківщині ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих позицій. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь