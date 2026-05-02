Російський дрон залетів у повітряний простір Румунії

В перші години суботи, 2 травня, Російська Федерація відновила атаки на цивільні об'єкти та об'єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією

Румунія піднімала у небо F-16

У ніч на суботу, 2 травня, під час чергового масованого обстрілу українського півдня російський безпілотник залетів на територію Румунії. Країна НАТО була змушена піднімати в повітря бойову авіацію та оголошувати тривогу для цивільного населення у прикордонних районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

За даними Міністерства національної оборони Румунії, радари зафіксували групу з 20 російських безпілотників, які рухалися в напрямку українського Ізмаїла. О 02:03 мешканці північної частини повіту Тулча отримали на свої телефони екстрене повідомлення системи RO-Alert із закликом пройти в укриття.

«В перші години суботи, 2 травня, Російська Федерація відновила атаки на цивільні об'єкти та об'єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. Група з двадцяти безпілотників Російської Федерації була виявлена радарами Міністерства національної оборони, які рухалися в напрямку району Ізмаїла (Україна)», – повідомило в суботу Міністерство національної оборони.

Близько 02:00 з 86-ї авіабази у Фетешті злетіли два винищувачі F-16 бойової служби повітряної поліції.

Національний військовий командний центр повідомив Головне управління з надзвичайних ситуацій про введення заходів оповіщення населення у північній частині повіту Тулча, надіславши повідомлення RO-Alert о 02:03.

«Наземні радари зафіксували короткочасне вторгнення безпілотника в повітряний простір країни в районі Кілії, який продовжував рух у напрямку Ізмаїла», – зазначає Міністерство оборони.

На українському березі Дунаю повідомлялося про численні вибухи. Повітряна тривога була скасована о 02:50. «Міністерство оборони в режимі реального часу інформує союзні структури про ситуації, що виникли внаслідок атак, перебуваючи з ними в постійному контакті», – підкреслює відомство.

Нагадаємо, усього за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і три ракети. Росіяни намагаються масованими атаками перевантажити нашу ППО, і тому постачання ракет дуже важливе щодня. І так само важливо, щоб тиск на агресора не слабшав, бо будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну.