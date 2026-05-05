Нічна атака на Київщину: ворог ударив по житловому сектору, є поранені

Максим Бурич
Внаслідок російських ударів постраждали троє людей
фото: ДСНС Київщини

Окрім житлових кварталів, ворог атакував промислову зону у Вишгородському районі

Російські окупаційні війська здійснили черговий обстріл Київської області. Під ударом опинилися Броварський та Вишгородський райони, де зафіксовано руйнування та постраждалих серед цивільного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Вночі ворожі снаряди поцілили у приватний житловий сектор Броварського району. Внаслідок вибухів поранення отримали двоє людей.

фото: ДСНС Київщини

За інформацією рятувальників, потерпілим було надано невідкладну медичну допомогу на місці, наразі їхній стан стабільний. Інформація щодо ступеня руйнувань будинків уточнюється, на місці працюють профільні служби для фіксації чергового воєнного злочину РФ.

фото: ДСНС Київщини

Окрім житлових кварталів, ворог атакував промислову зону у Вишгородському районі. Після влучання на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Внаслідок удару травмовано одну людину. Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце події та приборкали вогонь. Наразі пожежу повністю ліквідовано.

Нагадаємо, у Києві о 04:32 оголосили повітряну тривогу. О 05:16 повідомили про відбій.

