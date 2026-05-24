Масована атака на Київ: один загиблий, двадцять один постраждалий

Ракети та безпілотники вдарили по житлових будинках, школах і торгових центрах у десяти районах міста

У ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та ударними безпілотниками – пошкодження зафіксовано в усіх районах міста, один киянин загинув, 21 людина постраждала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Віталія Кличка та КМВА.

Жертви та постраждалі

Внаслідок атаки загинув один мешканець Шевченківського району – він перебував у 9-поверховому житловому будинку, куди влучив ворожий снаряд. Серед 21 постраждалого – 15-річний підліток. Тринадцятьох госпіталізовано, троє з них у тяжкому стані; восьмом надано допомогу на місці.

9 фото На весь екран















фото: ДСНС Києва

Пошкодження по районах

Найбільше постраждав Шевченківський район: уламки ракети впали на 9-поверховий житловий будинок між восьмим і дев'ятим поверхами та на 24-поверхівку, пошкоджено скління в кількох будинках, офісний центр та автомобілі на парковці. На території двох шкіл також спалахнули пожежі, а загоряння на газовій трубі між житловими будинками оперативно ліквідували.

В Оболонському районі безпілотник влучив у 16-поверховий будинок на рівні 12-13 поверху та в одноповерховий приватний будинок – в обох випадках виникли пожежі; ще один дрон впав і загорівся біля житлового будинку, вогонь поширився на будівлю.

У Дніпровському районі уламки впали на дах житлового будинку, безпілотник влучив у приватний будинок, також постраждали складська будівля та гаражний кооператив. У Деснянському – удари по супермаркету та торговому центру. У Солом'янському безпілотник влучив у 24-поверховий будинок на рівні 23-го поверху, є руйнування конструкцій. У Печерському районі після влучання в 20-поверхівку спалахнула пожежа.

У Подільському районі уламки впали на нежитлову забудову в двох місцях; у Святошинському – на одноповерховий приватний будинок; у Голосіївському – на дах 24-поверхівки; у Дарницькому постраждали гуртожиток, нежитлові приміщення, СТО та припарковані автівки.

Метро та інфраструктура

Через пошкодження наземного вестибюлю вибуховою хвилею станція «Лук'янівська» тимчасово зачинена для пасажирів. Обмежено також вхід з боку Алеї Героїв Небесної Сотні на станції «Хрещатик». Після відбою тривоги метрополітен розпочав відновлювальні роботи.

Нагадаємо, детальніше про хід нічної атаки 24 травня «Главком» писав окремо.