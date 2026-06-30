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Червоний хрест України попередив про шахрайство під його іменем

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Червоний хрест України попередив про шахрайство під його іменем
Ось такі повідомлення розсилають шахраї
фото: Червоний Хрест України у фейсбук

Шахраї видурують у людей персональні дані

У месенджері Telegram зафіксовано чергову хвилю шахрайства: зловмисники розповсюджують неправдиві повідомлення про нарахування одноразової фінансової допомоги від Українського Червоного Хреста, пише «Главком».

Користувачам пропонують перейти за лінком та залишити свої дані для отримання 9 600 грн. Організація офіційно заявила, що ця інформація є вигадкою. 

«Український Червоний Хрест не оголошував програм допомоги на таких умовах і не проводить реєстрацію через сторонні сайти чи Telegram-канали. Вся актуальна інформація про програми допомоги публікується лише на офіційному сайті Українського Червоного Хреста та на наших офіційних сторінках у соціальних мережах», – йдеться у фейсбук-профілі організації.

Громадян закликають дотримуватися правил цифрової гігієни:

  • не відкривати сумнівні посилання;
  • не ділитися персональною інформацією чи реквізитами карток;
  • довіряти лише першоджерелам.

Нагадаємо, у Києві перед судом постане 35-річний чоловік, який привласнив гроші волонтера, призначені для купівлі безпілотників для Збройних Сил України. Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше «Главком» розповідав нову шахрайську схему: зловмисники телефонують людям і заявляють про вигадану «аварію в мережі», «технічний збій» або «злам облікового запису». Шахраї, які видають себе за представників інтернет-провайдерів і викрадають гроші з рахунків громадян через програми віддаленого доступу, активізувались на Київщині.

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Теги: шахрайство червоний хрест

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