Червоний хрест України попередив про шахрайство під його іменем

Шахраї видурують у людей персональні дані

У месенджері Telegram зафіксовано чергову хвилю шахрайства: зловмисники розповсюджують неправдиві повідомлення про нарахування одноразової фінансової допомоги від Українського Червоного Хреста, пише «Главком».

Користувачам пропонують перейти за лінком та залишити свої дані для отримання 9 600 грн. Організація офіційно заявила, що ця інформація є вигадкою.

«Український Червоний Хрест не оголошував програм допомоги на таких умовах і не проводить реєстрацію через сторонні сайти чи Telegram-канали. Вся актуальна інформація про програми допомоги публікується лише на офіційному сайті Українського Червоного Хреста та на наших офіційних сторінках у соціальних мережах», – йдеться у фейсбук-профілі організації.

Громадян закликають дотримуватися правил цифрової гігієни:

не відкривати сумнівні посилання;

не ділитися персональною інформацією чи реквізитами карток;

довіряти лише першоджерелам.

Нагадаємо, у Києві перед судом постане 35-річний чоловік, який привласнив гроші волонтера, призначені для купівлі безпілотників для Збройних Сил України. Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше «Главком» розповідав нову шахрайську схему: зловмисники телефонують людям і заявляють про вигадану «аварію в мережі», «технічний збій» або «злам облікового запису». Шахраї, які видають себе за представників інтернет-провайдерів і викрадають гроші з рахунків громадян через програми віддаленого доступу, активізувались на Київщині.